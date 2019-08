Donald Trump | “Gli uragani Perché non usiamo una testata nucleare?”

Barron Trump - com’è diventato il figlio del presidente Usa Donald e Melania : Donald Trump, il 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America ha 5 figli nati da 3 matrimoni diversi. Una famiglia che lo ha sostenuto durante la campagna elettorale, a cominciare da Ivanka, figlia, classe 1981, della prima moglie Ivana, che il 16 giugno 2015 lo ha accompagnato nella sua Trump Tower, a New York, nel giorno della sua candidatura alle presidenziali 2016. Ma il primogenito di Donald e Ivana è Donald Jr, che è nato nel 1977. È ...

Donald Trump riammette Vladimir Putin nel G8 : Donald Trump apre a Vladimir Putin per un ritorno al G8. “Sarebbe appropriato che la Russia tornasse a riunirsi al

Donald Trump ha rimandato il suo viaggio in Danimarca perché la prima ministra danese aveva escluso la vendita della Groenlandia agli Stati Uniti : Donald Trump ha rimandato il suo viaggio in Danimarca perché la prima ministra danese Mette Frederiksen aveva escluso la vendita della Groenlandia agli Stati Uniti. Trump avrebbe dovuto visitare la Danimarca a settembre, ma ha scritto su Twitter di aver cancellato

Wsj - Donald Trump vuole comprare la Groenlandia : Donald Trump gioca con l’idea di comprare la Groenlandia: secondo quanto riporta il Wall Street Journal (Wsj), il presidente americano si è informato “ripetutamente” con i suoi collaboratori - anche se “con vari gradi di serietà” - sulla possibilità che gli Usa acquistino il territorio autonomo danese. Due persone che hanno voluto mantenere l’anonimato hanno affermato al quotidiano che ...

Donald Trump : "Non c'è altra scelta. Votate per me e tutto andrà per il verso giusto" : “Che mi odiate o che mi amiate, non c’è altra scelta che votare per me”. Questa è la decisa dichiarazione del presidente americano Donald Trump durante un comizio a Manchester, nel New Hampshire, davanti a circa undicimila persone. “Ho vinto le elezioni, i mercati sono aumentati di migliaia di punti, le cose hanno iniziato a funzionare - ha sottolineato Trump -. Se, per qualche motivo, non avessi vinto le ...

Asap Rocky - il rapper è stato condannato ma non andrà in carcere come voluto da Donald Trump : Il rapper afroamericano Asap Rocky è stato condannato in Svezia per aggressione con la condizionale e non dovrà quindi scontare la sua pena in carcere. Si è così conclusa oggi a Stoccolma una vicenda che aveva creato tensioni fra Washington e Stoccolma, dopo gli interventi su Twitter del presidente americano Donald Trump in favore del rapper. Asap è del resto già tornato negli Stati Uniti dopo essere stato scarcerato il 2 ...

Le mani sui social network. La nuova mossa di Donald Trump per imporre regole dall’alto : Allo studio un progetto per stilare norme destinate ai contenuti a sfondo politico. Ma anche per controllare tutto quel che viene pubblicato per “motivi di sicurezza nazionale”

Woody Harrelson e la cena terribile con Donald Trump : “Mi fumai uno spinello per la disperazione” : L'attore di "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" ha raccontato di una serata che lo vide allo stesso tavolo con il futuro presidente americano nell'ormai lontano 2002: "Una cena brutale, parlò solo lui. Lavoro a Hollywood, ne ho incontrati di narcisisti, ma Trump è oltre". E pensare che ai tempi il magnate era dalla parte dei democratici.

Donald Trump contro le elite del cinema : “Hollywood è razzista” : Il Presidente degli Stati Uniti tuona contro le major liberal e i loro film buonisti e su Twitter ribadisce che “i film in uscita sono fatti per aizzare e creare caos”. Le stragi a El Paso e Ohio alimentano il dibattito e Donald Trump prende posizione contro chi lo attacca. Nei giorni scorsi, tante star del mondo dello spettacolo non hanno perso l’occasione per associare gli atteggiamenti e le politiche del Presidente degli Stati ...

Il CEO di Take-Two si schiera contro le ultime dichiarazioni di Donald Trump sui videogiochi : A seguito delle recenti e sanguinose sparatorie avvenute negli Stati Uniti, il Presidente Donald Trump ha tenuto un discorso in cui tra le altre cose ha dichiarato che anche i videogiochi sono responsabili di tali violenze. "Dobbiamo smettere di glorificare la violenza nella nostra società, questo include quei macabri videogames che sono ormai ampiamente diffusi." - ha dichiarato il Presidente americano. Dopo un attacco del genere, alcuni volti ...

Donald Trump contro i videogiochi : creano una cultura della "glorificazione della violenza nella nostra società" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condannato il ruolo svolto dai videogiochi nella creazione di una cultura della "glorificazione della violenza nella nostra società" durante un briefing alla Casa Bianca.Non ha fornito ulteriori dettagli sulle azioni da intraprendere riguardo alla violenza nei giochi. I commenti facevano parte di un più ampio appello a reagire alle sparatorie di massa durante il fine settimana che hanno lasciato ...

È stato condannato a vent’anni di carcere l’uomo che inviò 16 pacchi bomba a critici e avversari del presidente statunitense Donald Trump : Cesar Sayoc, l’uomo che lo scorso ottobre inviò 16 pacchi bomba improvvisati ad altrettanti avversari e critici del presidente statunitense Donald Trump, è stato condannato lunedì a 20 anni di carcere da un tribunale di New York. L’uomo, originario della

Rihanna contro Donald Trump - dopo le stragi la popstar scrive al presidente su terrorismo e immigrazione : Non è la prima presa di posizione di Rihanna contro Donald Trump, né la prima volta in cui la popstar si schiera su temi sociali e politici, ma stavolta l'ha fatto tirando in causa apertamente il presidente, chiamandolo per nome e criticando in poche ma chiarissime righe le politiche della sua amministrazione in fatto di armi, immigrazione, sicurezza. Rihanna è intervenuta sui suoi canali social dopo le due sparatorie degli ultimi giorni, ...

La strana guerra fra Donald Trump e gli ayatollah : È un conflitto a bassa intensità, fatto di incidenti, provocazioni, sanzioni. Nessuno sembra pronto ad andare oltre, ma la situazione può degenerare