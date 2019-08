Domani alle 12 30 il Napoli presenta Lozano

Governo Pd-M5S - Domani alle 15 i tavoli al Nazareno : ma rischiano di andare deserti senza un'intesa : Si riuniranno domani alle 15 i sei tavoli di lavoro per il programma sui dossier da portare al confronto con il M5S. L'annuncio arriva dal Pd che invia anche la foto della sala che dovrà,...

Allerta Meteo Toscana : temporali a Firenze fino a Domani : Terzo giorno consecutivo di codice giallo per previsti rovesci e temporali a Firenze e nei dintorni. Anche domani, dopo ieri e oggi, sara’ in vigore dalle ore 13 alle 21 il codice giallo. E’ la stessa fascia oraria indicata per il codice giallo di oggi. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticita’ per la zona che riguarda il comune di Firenze e quelli di Bagno a Ripoli, ...

Allerta Meteo Sardegna : maltempo e temporali fino a Domani : Dopo settimane di Allerta incendi oggi scatta in Sardegna un nuovo bollettino Meteo, ma stavolta a fare paura non e’ il fuoco ma la pioggia e i forti temporali di fine estate. La protezione civile ha, infatti, emanato un avviso con codice giallo sino alle 14 di venerdi’ 23 per rischio idrogeologico (criticita’ ordinaria) sulla Sardegna nord orientale, in particolare nel Logudoro e Gallura. Secondo il servizio Meteo ...

Allerta Meteo in Emilia-Romagna : Domani forte instabilità e temporali : “Nel corso della giornata di venerdì 23 agosto la formazione di un minimo depressionario, posizionato sul Tirreno centrale ed in lento spostamento verso nord-est, determinerà condizioni di moderata-forte instabilità con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco. I fenomeni risulteranno più probabili sul settore appenninico e pianura centro-orientale“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ...

Diete di oggi e di Domani : come sopravvivere alle bufale? : La discussione su quale sia il miglior modello alimentare talvolta è motivo di confusione e di semplificazioni. L’informazione è sempre più veloce e la scienza della nutrizione rischia di essere soppiantata da mode alimentari che offrono soluzioni immediate, facendo leva sul desiderio di restare sani e vivere a lungo (possibilmente magri). Al Festival della Mente di Sarzana sabato 31 agosto alle ore 16:15 al cinema Moderno il chimico Dario ...

Allerta Meteo Toscana : Domani criticità “gialla” per rovesci e temporali : Piogge e temporali localmente anche di forte intensità sono previsti domani nelle zone interne delle province centro-meridionali della Toscana in particolare nel pomeriggio: la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, con validità dalle ore 13 alle ore 21 di giovedì 22 agosto. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta Meteo” del ...

Allerta Meteo Firenze : Domani codice giallo per temporali forti : Allerta Meteo codice giallo domani a Firenze, per possibili temporali forti e per il rischio idrogeologico-idraulico nel “reticolo minore” che comprende i corsi d’acqua secondari (in particolare Ema, Mugnone e Terzolle): lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, ...

Crisi - la diretta. Conte si è dimesso. Attacco a Salvini : «È senza coraggio». Consultazioni da Domani alle 16 : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Conte si è dimesso al Quirinale. «Ritiro sfiducia? Mi assumo il coraggio che manca a Salvini». Consultazioni da Domani alle 16 DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte, dopo l'intervento in Senato di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al Quirinale per rassegnare...

Crisi di governo - Aula Senato convocata Domani alle 18. Pd e Leu : «Forzatura inaudita». Salvini : «Mi affido alla saggezza di Mattarella» : Una netta spaccatura si è registrata in conferenza dei capigruppo a palazzo Madama. Non è stata raggiunta l'unanimità. M5s, Pd, Misto e Autonomie per Aula 20 con comunicazioni Conte. Lega, Forza Italia e FdI vogliono anticipare al 14 agosto