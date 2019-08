Diabete e tumori | individuato un legame | chi soffre di glicemia alta rischia di ammalarsi

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019)un possibile meccanismo che lega le due patologie: livelli ditroppo alti sono correlati a un aumento di un danno al Dna che a sua volta accresce il rischio di sviluppare il cancro in persone col. Le due proteine sono state individuate da una ricerca supportata dal National Institute of Health e presentata al congresso dell’American Chemical Society (ACS) in corso a San Diego. Le persone condi tipo 2 hanno una probabilità maggiore di sviluppare cancro al fegato, al pancreas, al colon, alla vescica e al seno. Da anni si indaga in merito altrae alcunie che esso può essere dovuto, in parte, a fattori di rischio condivisi come invecchiamento, obesità, dieta e stili di vita. Ma adesso si è scoperto anche altro: per studiare il meccanismo, i ricercatori del Centro di Ricerca sul Cancro City of Hope, a ...