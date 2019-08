De Vito | certo della mia innocenza | Di Maio deludente da punto di vista umano

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Roma – “Sonomiae confido nel pieno accertamento da partemagistratura. Per questo motivo non posso, non voglio e non debbo fare passi indietro rispetto alle funzioni che ricopro”. Lo ha detto Marcello De, presidente del Consiglio comunale di Roma, in una lunga interal CorriereSera. L’ex candidato grillino a sindaco, ancora agli arresti domiciliari in attesasentenza del Riesame, ha risposto al leader del M5S, Luigi Di, che aveva dichiarato di “cacciarlo per sempre” dal Movimento. Secondo De, Diha avuto “un comportamentosul pianoda parte di un capo politico. Credo che la gestionemia vicenda sia stata utilizzata per poi declinare una campagna elettorale contro l'”avversario/alleato”Lega su temi giustizialisti. Il 12 luglio, in piena ...

