Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2019) Tanti gol nella prima giornata di campionato, scrive Tonysul Giornale, ma non siamo a livello dell’Europa, piuttosto si tratta “di deficienze difensive, errori grossolani tecnici e di lettura tattica”. In questo primo weekend di campionato le notizie sono due. Il ritorno in panchina di Mihajlovic, che vince la sua partita “con la vita maligna” e “il cammino opaco” del, “anonimo, impalpabile, pieno di equivoci”. Scaroni, ricorda, ha detto che ilè mondiale e lo ha contrapposto alla Juventus italiana, “ma si è dimenticato che ildi cui parla non è il suo, anzi quello del fondo americano, ma quello costruito da Silvio Berlusconi e da Adriano Galliani che non avevano bisogno di supporti esterni a differenza di questodichediil...

napolista : Damascelli: Il Milan è un album di figurine che cerca di ripristinare il passato ormai remoto Sul Giornale parla an… - IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: 'Male, dunque, perché il Milan raramente cambia ritmo, preferisce il gioco orizzontale, aspetta l’idea di Suso e quel sa… - Deiana_Luca9 : RT @RadioRadioWeb: 'Male, dunque, perché il Milan raramente cambia ritmo, preferisce il gioco orizzontale, aspetta l’idea di Suso e quel sa… -