Crisi rifiuti | solo proteste e nessuna soluzione | «Sarà emergenza»

Emergenza rifiuti - ecco il piano anti-Crisi : spazzatura trasferita anche al Nord : anche A2A scende in campo per tentare di evitare che i rifiuti restino in strada. La società gestisce il termovalorizzatore di Acerra che resterà fermo dal primo settembre al 12 ottobre...

Emergenza rifiuti in Campania - piano anti-Crisi nel caos : rispunta Marigliano : Tra dieci giorni la Sapna dovrà indicare i siti di stoccaggio necessari alla Provincia di Napoli per non riempirsi di rifiuti quando, a partire dal 30 agosto (e fino al 12...

"La Crisi di governo non metta in difficoltà Roma sui rifiuti" avverte la sindaca Raggi : All'ombra della crisi di governo, Virginia Raggi lancia l'allarme sulla possibilità che a settembre, con il rientro dei Romani delle ferie e la ripresa delle scuole, la Capitale torni ad essere a rischio emergenza rifiuti. "Non vorrei che la crisi di governo mettesse in difficoltà Roma in particolare sul fronte dei rifiuti. Devono essere portati avanti anche altri temi come i poteri speciali ed i finanziamenti, abbiamo appena ...

Rifiuti Roma - dalla chiusura di Malagrotta senza alternative al rogo del tmb Salario : come nasce la Crisi e cosa può accadere : In principio era Malagrotta, 240 ettari. La discarica più grande d’Europa, nella periferia ovest della città di Roma. Un sito su cui si sono concentrate polemiche ambientaliste, inchieste giudiziarie e anche una procedura d’infrazione dell’Unione Europea. Per anni, a cavallo degli ultimi due decenni, si è cercato vanamente di trovare un sito alternativo alla “buca” di proprietà di Manlio Cerroni, il ...

Bonafoni : superata Crisi Roma deve lavorare per gestione autonoma rifiuti : Roma – “La sindaca Virginia Raggi, per l’ennesima volta e smentita dai vertici Ama, afferma che la citta’ non e’ in crisi. Tuttavia i fatti raccontano tutta un’altra storia; Roma e’ abbandonata, l’azienda municipale per l’ambiente e’ in evidente difficolta’ e dal Campidoglio – che da 5 mesi e’ senza assessore all’Ambiente – continuano a non capire quali ...

Roma - Crisi rifiuti e rischio epidemia - i pediatri : 'Bimbi stiano distanti dai cassonetti' : Nella Città Eterna, i batteri, complici le temperature elevatissime di questi giorni, proliferano nei cassonetti gremiti di immondizie che, tracimando, occupano strade e spargono un odore immondo. Intorno, ratti, gabbiani ma anche cani, gatti e altri animali, spesso banchettano. Se a Roma non si stia rischiando un'epidemia a causa della crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, se lo chiedeva giorni fa la stampa internazionale: ha destato ...

Rifiuti a Roma - la Raggi attacca : 'Crisi costruita a tavolino' : I vertici di Ama hanno annunciato che la crisi dei Rifiuti a Roma potrà essere del tutto risolta per Natale. Nel frattempo, però, la Sindaca Virginia Raggi ha deciso di assumere una posizione forte per prendere di petto la questione. A suo parere, infatti, questa sarebbe una crisi "costruita a tavolino, forse con logiche commerciali", e si è rivolta quindi a molte autorità per trovare una risoluzione. Spedite lettere in particolare al Premier ...

Rifiuti per strada fino a Natale : Raggi evoca la Crisi pilotata : ROMA Il nuovo consiglio di amministratore di Ama: «Supereremo la crisi dei Rifiuti solo a Natale». La sindaca Virginia Raggi, mentre i cumuli di spazzatura crescono, in una lettera al...