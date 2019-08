Crisi di governo | Salvini | “Conte poteva dirci in anticipo che M5s era costola del Pd”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) “Bastava che Conte o qualcun altro ci dicessero prima che il Movimento 5 stelle era unadel Pd, della sinistra. Ne avremmo tratto le conseguenze, senza rancore”. A dirlo, in conferenza stampa al Senato, è Matteo. L’incontro coi giornalisti è stato fissato un’ora prima del vertice tra Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. L'articolodi: “Conteinche M5s eradel Pd” proviene da Il Fatto Quotidiano.

SkyTG24 : Crisi governo, il Pd apre all'ipotesi di Fico premier. DIRETTA - AnnalisaChirico : +Bollettino crisi+ Di Maio insiste: Conte o voto. Zinga: non se ne parla. Renzi: ok Conte (o un omonimo) pur di far… - eziomauro : Salvini paga la crisi di governo: sondaggio, Lega in calo. Per gli elettori del M5s l'intesa con il… -