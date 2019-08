Crisi di governo | piano Salvini contro il M5S | ecco un retroscena

Crisi - il Colle chiede risposte entro le 19. I vertici M5S riuniti. Zingaretti : “Serve un governo di svolta” : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità»

Crisi di governo - il Quirinale chiede risposte entro le 19. E per l’economia è crescita zero : Mattarella ha dato tempo ai leader fino a domani sera. Le posizioni di partenza: governo di discontinuità per il Pd, Conte premier e taglio dei parlamentari per il M5S

Crisi di governo - Delrio : “Coi veti non si va avanti”. Bugani (M5s) : “Conte fondamentale” : “Coi veti e gli ultimatum non si può lavorare seriamente”. A dirlo, il capogruppo del Partito democratico, Graziano Delrio,impegnato in questi giorni nella trattativa tra il Pd e il Movimento 5 stelle per la formazione di un governo di legislatura. “Giuseppe Conte resta fondamentale, per ogni ragionamento si parta da lì” è il commento di Max Bugani, consigliere di Luigi Di Maio e membro del direttivo ...

Crisi di governo - l’ultimatum del Quirinale s’avvicina. E per l’economia è crescita zero : Mattarella ha dato tempo ai leader fino a domani sera. Le posizioni di partenza: governo di discontinuità per il Pd, Conte premier e taglio dei parlamentari per il M5S

Zingaretti a Di Maio : 'Discontinuità su nomi governo' - base M5S in Crisi per intesa col PD : Zingaretti e Di Maio continuano a lavorare senza sosta per un'intesa di governo da certificare di fronte al Presidente della Repubblica, ma a 24 ore dal nuovo (e ultimo) giro di consultazioni al Quirinale non mancano segnali di tensione tra i M5S e PD. Se la base “dem” non sembra soffrire l'idea di un avvicinamento al Movimento di Grillo e Casaleggio, lo stesso non si può dire per attivisti e simpatizzanti 5 stelle, in buona parte scettici se ...

Crisi di governo - l’ultimatum del Quirinale s’avvicina. E per l’economia è crescita zero : Mattarella ha dato tempo ai leader fino a domani sera. Le posizioni di partenza: governo di discontinuità per il Pd, Conte premier e taglio dei parlamentari per il M5S

Crisi di governo - il silenzio dei leader e l’ultimatum del Quirinale che s’avvicina : Mattarella ha dato tempo ai leader fino a domani sera. Le posizioni di partenza: governo di discontinuità per il Pd, Conte premier e taglio dei parlamentari per il M5S

Crisi di governo - il silenzio dei leader e l’ultimatum del quirinale che s’avvicina : Mattarella ha dato tempo ai leader fino a domani sera. Le posizioni di partenza: governo di discontinuità per il Pd, Conte premier e taglio dei parlamentari per il M5S

Crisi di governo - da Conte a Minniti : tutti i nomi del nuovo esecutivo PdM5S : Mancano ormai meno di 36 ore alla decisione definitiva del presidente della Repubblica, che sarà comunicata dopo un ulteriore giro di consultazioni al Quirinale che si svolgerà domani, e il braccio di ferro per la formazione di un governo Pd M5S va avanti a colpi di offerte e smentite. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella però ha posto un'unica inderogabile condizione: che nasca un governo solido, oppure si torna il voto.\\L'obiettivo per Luigi ...

Crisi governo - l’on. Giorgia Meloni (FdI) : una raccolta firme per tornare al voto ed impedire un governo M5s-Pd : La Crisi di governo dai risvolti imprevedibili come non mai a differenza delle Crisi precedenti. Come si evince dalle dichiarazioni

Anticipo Tfs statali - pagamento rinviato : cosa si rischia con Crisi di governo : Anticipo Tfs statali, pagamento rinviato: cosa si rischia con crisi di governo Si parla ancora di Anticipo Tfs per i dipendenti statali che usciranno dal mondo del lavoro usufruendo di Quota 100. Nel decreto che contiene Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, infatti, si stabilisce anche che i dipendenti statali che vanno in pensione con la nuova misura di pensione anticipata, potranno ricevere una parte del Trattamento di fine servizio (fino ...

Crisi di governo - me li vedo tutti a una riunione di condominio. Chissà cosa salverebbero dal palazzo in fiamme : Mi sta simpatico Giuseppe Conte. M’è sempre sembrato uno cascato dal letto. Tipo quei figli che devono andare a scuola, ma ti chiedono di dormire altri cinque minuti, poi scivolano fuori dalle lenzuola e si rialzano sul pavimento per barcollare fino al gabinetto. Pure Zingaretti mi sta simpatico. Chissà come se lo passano il capodanno in famiglia. Lui e il fratello senza la zeppola. Chissà se lo prendevano in giro a scuola. Chissà se facevano il ...

Crisi di governo - Boccia : “Se si vuole una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” : “Se si vuole svolta si trova soluzione sui nomi. M5s deve aver fiducia in Zingaretti”. Così Francesco Boccia, intervenuto al termine della riunione al Nazareno in cui il Partito democratico ha lavorato a sei tavoli di programma prima del dialogo con il Movimento 5 Stelle L'articolo Crisi di governo, Boccia: “Se si vuole una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” proviene da Il Fatto ...

Sergio Mattarella si è convinto : la Crisi di governo è arriva a una svolta decisiva. Asse Pd-M5s vicinissima : Sergio Mattarella si è quasi convinto: l'Asse M5s-Pd sta per nascere. Il nodo resta comunque quello del premier. Con i grillini che insistono su Conte e con i democratici che invece lo escludono e pretendono "discontinuità" altrimenti si avrebbe "un rimpastone". E così l'unica alternativa sarebbe un