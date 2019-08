Crisi, alle 21 nuovo incontro M5S-Pd

Dopo un primo brevea Palazzo Chigi tra il segretario Pd Zingaretti e il capo politico del M5S Di Maio,prosegue il confronto per cercare una soluzione alladi governo.21 è previsto unvertice, rendono noto fonti dem. Non sarebbe ancora sciolto il nodo del premier. Saranno presenti, oltre a Zingaretti e Di Maio, il vicesegretario Pd Orlando e il premier Conte, appena rientrato dal G7 in Francia.(Di lunedì 26 agosto 2019)