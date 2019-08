Conte e gli altri | chi può diventare il nuovo presidente del Consiglio?

Inter-Lecce probabili formazioni : Conte sceglie Lukaku-L.Martinez. Novità nel Lecce : INTER Lecce probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Inter e Lecce, valida per la 1^ giornata di Serie A. Conte si affiderà al solito 3-5-2 con Lukaku e L.Martinez in attacco. Occhio alla difesa: D’Ambrosio centrale destro con De Vrij e Skriniar pronti a completare il reparto. Massima attenzione anche […] L'articolo Inter-Lecce probabili formazioni: Conte sceglie Lukaku-L.Martinez. Novità nel ...

Crisi - il giorno decisivo per sciogliere il nodo Conte. Zingaretti : “Ascoltiamoci a vicenda”. Vertice tra i big del M5s – LA DIRETTA : L’ultimo giorno di trattative potrebbe essere quello della svolta. E potrebbe anche non essere l’ultimo. Dopo un week end di “spiragli” e avvicinamenti continua il dialogo tra Movimento 5 stelle e Pd per provare a creare un nuovo governo. Sul tavolo, al momento, c’è solo un’ipotesi: quella del ritorno di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Un nodo che ormai tocca a Nicola Zingaretti sciogliere: nel senso che è il ...

Mauro Icardi - parla la moglie-agente Wanda : “Per me resterà all’Inter”. Conte si prepara all’esordio a San Siro contro il Lecce : “Per me Mauro Icardi resterà all’Inter“. Parola di Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino. L’Inter prepara il suo esordio in campionato contro il Lecce, con Antonio Conte al debutto a San Siro sulla panchina nerazzurra. Icardi non è convocato, ma nel frattempo alla fine del calciomercato manca appena una settimana e le possibilità che l’ex numero 9 (ha scelto la 7, dopo che la sua maglia è finita sulle ...

Nicola Zingaretti e i timori su Di Maio : "Conte premier? Penso che il leader grillino non voglia più l'asse" : "Comincio a pensare che questo governo Di Maio non lo voglia più fare. Ma se ci fosse l'accoglimento delle proposte emerse dalla Direzione del Pd, l'approvazione della nostra road map sulle riforme più l'elenco dei ministeri che vi hanno detto, a queste condizioni il mio veto su Conte presidente del

Titoli e aperture : il tira e molla tra Pd e M5s su Conte e gli altri ministri raccontato dai quotidiani : È stata una lunga domenica di trattative, trascorsa tra annunci e repentine frenate. Ma poi, nel tardo pomeriggio il segretario del Pd, Nicola, Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa ha aperto all'ipotesi di intesa con il M5s per l'avvio della formazione di un nuovo governo: “Serve un confronto subito sui Contenuti”. E in merito ai nomi di chi guiderà l'esecutivo ha aggiunto: “Intesa possibile ma occorre discontinuità”. ...

La trattativa tra M5s e Pd è una battaglia. Sul nome di Conte : Nicola Zingaretti tiene il punto al termine dell'ennesima una giornata convulsa della crisi di governo agostana. Il segretario dem convoca i giornalisti alle 18 e scandisce che la linea del Pd non cambia e non ci sono alternative al 'niet' sul bis di Giuseppe Conte. La "discontinuità" che Zingaretti pretende dai 5 stelle per dar vita a un esecutivo con il Movimento passa necessariamente da un "cambio di persone". E il numero uno del Pd lo ...

Travaglio punta su Conte Premier : ‘Scelta che farebbe onore al Pd e a Di Maio’ : Prosegue serrata in queste ore la trattativa tra M5S e Pd per cercare di dare vita ad un governo giallorosso. Oltre ai diversi punti del futuro programma, il nodo principale da sciogliere resta sempre quello del nome del nuovo Presidente del Consiglio. I retroscena giornalistici susseguitisi negli ultimi giorni hanno parlato prima di una offerta di scambio avanzata dai pentastellati per rivedere Giuseppe Conte a Palazzo Chigi in cambio della ...

"E' sbagliato il veto su Conte" : Dopo anni di scontri e incomprensioni è ovvio, che tra Pd e M5s il percorso “sia accidentato”. Ma rinunciare, “sarebbe irresponsabilità allo stato puro”. Lo dice Pier Ferdinando Casini in un’intervista al Messaggero, nella quale giudica “sacrosanta” la richiesta di Zingaretti a Di Maio di chiudere il forno “se è ancora aperto” con La Lega, mentre non comprende il veto del ...

Regeni - Conte incontra Al Sisi al G7 : “Cambia il governo - non la nostra voglia di verità”. Il presidente egiziano : “Gli sforzi continuano” : Cambia il governo ma “non verrà meno la determinazione” dell’Italia di far emergere la verità sulla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore triestino ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016 al Cairo. A margine del G7 in corso a Biarritz, il premier uscente Giuseppe Conte ha incontrato il presidente Abdel Fattah al Sisi, al quale ha ribadito la continuità degli sforzi italiani oltre gli imminenti cambiamenti ...

Vuelta a España 2019 - Miguel Angel Lopez : “Contento della maglia rossa - ho grandi ambizioni. Squadra fantastica” : Sabato indimenticabile per Miguel Angel Lopez che ha indossato la maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2019 vincendo la cronometro a squadre con la sua Astana, Superman è stato davvero strepitoso ed è subito balzato al comando della classifica generale con sette secondi di margine su Rigoberto Uran mentre Primoz Roglic è già a 40” a causa di una scivolata. Il colombiano, tra i grandi favoriti della vigilia per il successo conclusivo, ha ...

Juventus – Dalla panchina di Dybala a Icardi - Paratici ammette : “Contenti degli attaccanti che abbiamo” : Paratici, la panchina di Dybala nella sfida tra Juventus e Parma e il ‘caso Icardi’: il commento del ds bianconero a pochi minuti dal fischio d’inizio della prima di campionato E’ iniziata da più di 20 minuti la prima partita del campionato 2019-20 di Serie A: ad aprire le danze è la squadra campione d’Italia in carica, la Juventus, nella casa del Parma. A pochi minuti dal fischio d’inizio, come di ...

Crisi - la diretta – Pd-M5s - braccio di ferro sul premier. Tusk al G7 : “Conte uno dei migliori esempi di lealtà in Europa”. Lui arriva al summit : “Fasi delicate per l’Italia” : Secondo giorno di trattative tra Pd e 5 stelle per trovare un accordo sul governo giallorosso. Il nodo, messo sul tavolo ieri da Luigi Di Maio alla cena con Nicola Zingaretti, rimane quello del premier. Il M5s vuole la riconferma di Giuseppe Conte, ma il segretario dem insiste sul fattore “discontinuità” che dovrà caratterizzare la nuova squadra. E proprio mentre continuano i contatti tra le parti, è arrivato l’endorsement del ...

Governo : da Zingaretti no a Conte - ma sui social per tanti ‘tutto meglio di Salvini’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – Definire ‘base’ chi interagisce sui social è forse troppo. Ma il mood dei simpatizzanti Pd che hanno preso un smartphone per commentare l’ultimo post di Nicola Zingaretti, è abbastanza orientato: tutto tranne il ritorno di Salvini al Governo. Questo il sentimento prevalente tra gli oltre duemila che hanno commentato l’ultimo post del segretario Pd su Facebook nel quale ha ribadito ...

