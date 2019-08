Conte al G7 | i tre punti sulla green economy | ‘Serve agenda globale che protegga nostri

Dallo streaming alla pochette di Conte - la soffitta della Terza Repubblica | I 7 simboli : Dallo streaming dei Cinque stelle al costume leopardato della cubista del Papeete. Visita privata ai simboli che ci hanno accompagnato nella più breve avventura politica del Dopoguerra

Crisi - crescono le quotazioni di Conte premier. Ecco i tre scenari : Nel borsino della Crisi di governo che avrà il suo sbocco finale mercoledì con le decisioni del capo dello Stato, si rafforzano le chance che l’avvocato ottenga il placet per guidare un governo giallo-rosso

La mappa di Cyberpunk 2077 "potrebbe essere un po' più piccola" di quella di The Witcher 3 - ma sarà più densa di Contenuti : Se siete interessati alla massa terrestre attraversabile sulla superficie urbana di Cyberpunk 2077, le ultime notizie potrebbero rappresentare un passo indietro, ma, in realtà, non sarà così. L'ultimo gioco dello sviluppatore CD Projekt Red, The Witcher 3, ha regalato ai giocatori diversi regni fantastici da esplorare, con città, villaggi e un sacco di distese di campagna tra loro. Cyberpunk 2077 non presenterà la campagna e trasforma il tutto ...

Inter-Lecce - le probabili formazioni : Conte potrebbe lanciare Lukaku dal primo minuto : La lunga attesa è terminata: riparte la Serie A, con tante incertezze in ottica calciomercato. Una squadra che sembra possa ancora cambiare tanto è l'Inter che, intanto, si prepara all'esordio che la vedrà contrapposta lunedì al Lecce allo stadio Meazza con calcio d'inizio fissato per le ore 20:45. Pugliesi che, dunque, tornano nel massimo campionato italiano dopo una promozione quasi insperata, la seconda consecutiva dopo quella dell'anno prima ...

Crisi di governo - lo spin doctor di Salvini : “Abbiamo perso like - mentre Conte ha avuto un exploit incredibile. Piace a sinistra” : Che gli effetti della Crisi di governo innescata da Matteo Salvini si fossero riversati anche sui suoi cliccatissimi social era stato constatato a sole 48 ore dallo strappo coi 5 Stelle. Ma ora a certificare la débâcle è lo stesso Luca Morisi, spin doctor del leader della Lega, nonché a capo della cosidetta ‘Bestia’, staff digitale dell’ormai ex ministro dell’Interno. Intervistato da Repubblica, Morisi ammette il crollo ...

Tre scenari possibili dopo le dimissioni di Giuseppe Conte : dopo le dimissioni di Giuseppe Conte e l'apertura ufficiale della crisi di governo "la situazione è molto fluida" e gli scenari possibili sono tre: un governo guidato da un tecnico, un governo politico 5 stelle-Pd ("a patto che il Pd trovi una sua unitarietà ed eviti un'ulteriore frammentazione") o il ritorno alle urne. Lo spiega all'Agi il professor Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato all'Università ...

Zingaretti : “Condivido parole Conte - ma rischio è l’autoassoluzione”. Poi : “Verificare altre maggioranze - ma serve discontinuità” : “Tutto quanto detto sul ministro Salvini dal presidente Conte non può che essere condiviso. Ma attenzione anche ai rischi di autoassoluzione“. A Nicola Zingaretti non è bastato il duro discorso di Giuseppe Conte contro Matteo Salvini nell’Aula del Senato. E, pochi minuti dopo il suo intervento in Senato, ha diffuso una nota molto critica sul governo gialloverde e il suo leader, tanto da sembrare voler chiudere all’ipotesi ...

Emma Bonino inchioda Giuseppe Conte : "Il suo discorso è una estrema richiesta d'aiuto a Sergio Mattarella" : "Le dissociazioni postume del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non sono convincenti" e "l'appello a Sergio Mattarella sembra all'insegna di una estrema richiesta di aiuto: 'Abbiamo combinato questo pasticcio e non sappiamo come uscirne'". E' durissima Emma Bonino di +Europa in aula a palazzo

Crisi di governo - il rendimento dei Btp cala durante il discorso di Conte. Tasso ai minimi da tre anni - lo spread si restringe : Gli investitori sembrano vedere con favore la fine del governo gialloverde, che potrebbe sfociare nella formazione di un nuovo esecutivo sostenuto da M5s e Pd. durante il discorso al Senato del premier Giuseppe Conte, che ha annunciato le dimissioni, il Tasso di interesse sui titoli di Stato italiani a dieci anni ha infatti imboccato un sentiero di discesa. Il rendimento dei Btp è sceso dall’1,4% dell’apertura all’1,36%, il ...

Giuseppe Conte entra in Senato - applausi e strette di mano con i ministri 5 stelle. Gelo con i leghisti : Giuseppe Conte entra in Senato e prima di tenere il discorso davanti ai parlamentari saluta uno a uno i componenti del governo. Il presidente del Consiglio stringe le mani a tutti, i ministri del Movimento 5 stelle applaudono. Quelli leghisti restano freddi. Conte stringe la mano anche a Matteo Salv

Crisi governo - Conte saluta tutti i ministri. Stretta di mano e sorrisi con Salvini : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è entrato nell’Aula del Senato, tra gli applausi dei senatori M5s ma non di quelli della Lega. Come si vede dal filmato proposto dal Speciale TgLa7, Conte stringe la mano a Matteo Salvini, con cui si scambia due parole all’orecchio. Successivamente stringe la mano, uno ad uno, a tutti i ministri della Lega in piedi alle sue spalle. Più caloroso il saluto al sottosegretario della Lega ...

Discorso Conte Senato : diretta streaming e tv - ecco dove vederlo : Discorso Conte Senato: diretta streaming e tv, ecco dove vederlo Discorso Conte Senato: c’è grande attesa per le parole del presidente del Consiglio dei Ministri, che oggi pomeriggio, alle ore 15, parlerà a Palazzo Madama. Diverse le indiscrezioni su cosa dirà, ma sembra quasi certa la risposta piccata alle accuse di Matteo Salvini e la difesa del Movimento 5 Stelle additato dal leader leghista come il “partito dei no”. Conte potrebbe ...

Di Maio tre ore con i gruppi M5s in attesa di Conte : "Salvini disperato - governo con Renzi è bufala Lega" : Il capo politico del M5s in assemblea con i parlamentari pentastellati: "Un governo Renzi, Lotti e Boschi èfrutto solo delle bufale della Lega e nemmeno gli rispondiamo. Lanciano bufale per nascondere la coltellata data al Paese". E aggiunge: "Non si sa cosa sia successo tra un mojito e l'altro"

Il Giornale : La lezione del Real a Conte. Zidane schiera il reietto Bale mentre Icardi si deprezza : Il caso di Gareth Bale insegna sicuramente qualcosa all’Inter, scrive Riccardo Signori su Il Giornale. Il club nerazzurro e Conte dovrebbero prendere appunti. Zidane aveva detto di non volerlo più tra i piedi. Gli è andata male, non è riuscito a venderlo e che ha fatto? Lo ha schierato nella prima giornata di Liga. E Bale stupisce tutti. Gioca una grande partita e fa anche l’assist per il gol di Benzema. Il Real vince in dieci e sono ...