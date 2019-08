Conte 2 0 | ministro leghista Locatelli | “Il popolo insorga contro accordo Pd – M5s”

I punti fermi del M5s : Conte premier e Di Maio ancora ministro : Il M5s non molla il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, ma il dialogo con il Pd continua. E' lui che rappresenta la discontinuità dopo aver "asfaltato" Matteo Salvini in Senato. E' un nome spendibilissimo in Europa, dove per due volte ha saputo evitare la minacciata procedura di infrazione di Bruxelles all'Italia. Inoltre, sottolineano fonti qualificate, Conte è sempre stato 'terzo' nel gestire il suo ruolo di ...

Totonomi - chi prenderà il posto di Giuseppe Conte : sale Enrico Giovannini ma spunta l'ex ministro Massimo Bray : Mentre vanno avanti le trattative tra Movimento Cinque stelle e Pd per trovare un'intesa e dar vita a un governo giallo-rosso, è partito il Totonomi a Palazzo Chigi. Chi prenderà infatti il posto di Giuseppe Conte? Al momento le chance che Roberto Fico, attuale presidente della Camera possa diventar

Crisi di Governo - Conte si dimette e sferza il ministro dell'Interno : consultazioni : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato, nel corso del lungo discorso (durato 48 minuti) al Senato, di voler rassegnare le sue dimissioni. E nel corso del suo intervento ha riservato attacchi non proprio morbidi al suo collega, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, attacchi più volte interrotti dalle urla di diversi senatori. La presidente del ramo parlamentare Casellati ha dovuto spesso calmare le acque in aula. Un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Agosto : Oggi in Senato Conte lancerà il suo “j’accuse”a Salvini - ministro dei no e delle assenze : Il ritratto/1 L’avvocato e l’arringa per restare in campo (ma non a ogni costo) Giuseppe Conte – Da “burattino” a scudo per i 5 Stelle. L’obiettivo del bis al governo di Paola Zanca Dite qualcosa di Marco Travaglio Stasera, se Oggi cadrà il governo giallo-verde con le dimissioni di Conte, partirà la difficilissima trattativa M5S-Pd per tentarne un altro, l’unico possibile in questo Parlamento. Finora si son sentite molte formule, ...

Salvini tratta anche sui migranti : il ministro cede a Conte su Open Arms : ROMA L'ennesima puntata di una telenovela che dura da quasi venti giorni, si è conclusa ieri con 27 minorenni autorizzati a sbarcare dalla Open Arms a Lampedusa dopo che il premier...

L’addio di Conte a Salvini : rottura totale E sui social il premier supera il ministro Gelo Di Maio contro il «traditore» Matteo : L’idea che la «pace» rinvierebbe di pochi mesi la richiesta di urne della Lega. Ma la stella Salviniana sta riemergendo appannata e ammaccata dalle minacce, i proclami in spiaggia e le mezze marce indietro

Migranti - Salvini replica a Conte : 'Porti chiusi - se qualcuno preferisce un ministro Pd basta dirlo' : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ormai abbandonato la sua tradizionale posizione 'super partes' e sul caso Open Arms, su Facebook, ha ripreso duramente il vice premier Matteo Salvini accusandolo di "collaborazione sleale". La risposta, piccata, del ministro dell'Interno è arrivata a stretto giro. Il leader leghista da Castel Volturno (in provincia di Caserta) prima - e via social poi - ha replicato che gli italiani lo pagano per ...

Il ministro Salvini a Castel Volturno : «Conte? Se pensa a un'alleanza con il Pd basta solo dirlo» : «E' già partita una lettera di tre pagine dal Viminale in punta di diritto in risposta al gentile presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La sua è stata una uscita umorale,...

Open Arms - Conte contro Salvini : ?sleale collaborazione. Il ministro dell’Interno : sfogo umorale : Il premier in una lettera aperta a Salvini: il tema immigrazione non si riduce a “porti chiusi”, sui migranti serve soluzione europea e non intransigenza. Il Tar Lazio dà il via libera allo sbarco della Open Arms, Salvini dice no. Ma Trenta e Toninelli non firmano il divieto voluto dal?Viminale

Open Arms - Giuseppe Conte indignato con Salvini : "Il ministro gioca sporco - è irresponsabile" : Giuseppe Conte "è indignato" con Matteo Salvini, non per la mozione di sfiducia però. Questa volta a far innervosire il (ancora per poco) premier è la posizione del ministro dell'Interno sullo sbarco della Open Arms. Martedì 13 agosto il presidente del Consiglio anticipava via WhatsApp a Salvini una

Salvini a Catania - gruppo di Contestatori in piazza Duomo : “Siamo tutti terroni”. Ministro : “Mix di centri sociali - estrema sinistra e M5s” : C’è anche un nutrito gruppo di contestatori con cartelli e striscioni ad aspettare il Ministro Matteo Salvini davanti al municipio di Catania. Proprio come accaduto nelle tappe precedenti del tour del vicepremier, a Soverato e a Policoro, i manifestanti intonano cori contro il Ministro dell’Interno: “Siamo tutti terroni“, “Venduto” sono alcuni degli slogan. Momenti di tensione e liti con i supporter del ...

Matteo Salvini - il Pd sfida la Lega : prima della mozione di sfiducia a Conte - vogliamo quella al ministro : Al Pd non è bastata la batosta di avere un partito diviso su tutto. Ora si diverte anche a provocare. L'ultima trovata arriva dal capogruppo del Partito Democratico, Andrea Marcucci, che ha annunciato la richiesta, in conferenza di capigruppo al Senato, di calendarizzare prima la mozione di sfiducia