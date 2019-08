Concorsi biologi | biotecnologi e tecnologi | invio candidature a settembre

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 26 agosto 2019) L'Istituto di Genetica Molecolare di Pavia e l'Area di Ricerca Scientifica eca-Area Science Park di Trieste hanno attivato ulteriori bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di una borsa di studio e per l'assunzione di personale specializzato in funzione di biologo, biotecnologo e tecnologo, da disporre presso le proprie strutture situate sul territorio nazionale. Bando di Concorso 'Istituto di Genetica Molecolare' di Pavia L'Istituto di Genetica Molecolare ''Luigi Luca Cavalli-Sforza'' di Pavia (Lombardia) ha indetto una selezione pubblica, per titoli, probabilmente integrata da un colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche nel ramo dell'area scientifica ''medicina ea'', da utilizzare tramite l'Istituto di Genetica Molecolare del Cnr di Pavia, nel settore del Progetto: AIRC-IG 2018 Id. 21737 ''Basis of the different skin in ...