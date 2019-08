Con Tre ALL-IN Power Digital minuti | SMS e 60 Giga a 11 | 99 euro al mese

Oristano - Con la bici giù dalla scogliera mentre percorre sentiero : Matteo muore a 13 anni : Matteo Demelas, residente a Samugheo, è morto nelle scorse ore nel Reparto di rianimazione dell'Ospedale Brotzu di Cagliari dove era ricoverato da quella tragica giornata del 16 agosto scorso. Era caduto giù dalla scogliera sul litorale di S'Arena Scoada, nella marina di San Vero Milis, mentre percorreva in bici un sentiero interdetto.Continua a leggere

Prossimo turno Serie A calcio - orari e tv della seConda giornata. Palinsesto - dirette e streaming : La seconda giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, si giocherà nel fine settimana da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre. La seconda tornata del massimo campionato italiano scatterà venerdì 30 alle 18.00 con Bologna-SPAL, mentre sabato 31 alle ore 18.00 si giocherà Milan-Brescia ed alle 20.45 Juventus-Napoli, infine domenica 1 alle ore 18.00 ci sarà il derby di Roma, con tutte le altre gare programmate alle 20.45. Di seguito il ...

Gaza - tre razzi Contro comunità Israela : 1.58 Tre razzi sono stati lanciati ieri sera da Gaza verso le comunità israeliane attorno alla Striscia, compresa la cittadina di Sderot, dove poco prima erano risuonate le sirene di allarme. Secondo l'esercito, due dei razzi sono stati intercettati dall'Iron dome, il sistema di difesa antimissili. Ieri a Gaza, controllata da Hamas, sono stati distribuiti i fondi stanziati dal Qatar per aiutare le 100mila famiglie bisognose della Striscia, in ...

Dallo streaming alla pochette di Conte - la soffitta della Terza Repubblica | I 7 simboli : Dallo streaming dei Cinque stelle al costume leopardato della cubista del Papeete. Visita privata ai simboli che ci hanno accompagnato nella più breve avventura politica del Dopoguerra

Risultati Serie C live - vinCono Bari e Monza : il programma completo della 1^ giornata dei tre gironi : Risultati Serie C live – Così come A e B, anche la terza Serie nazionale comincia questo weekend. Come sempre molta curiosità intorno ad una categoria che, specie in alcuni raggruppamenti, presenta piazze storiche e vogliose di tornare nel calcio che conta. E’ il caso del girone C e di Bari e Reggina, quest’ultima che ha appena ufficializzato Denis, il quale ‘risponde’ ad Antenucci. Ma anche Catania, ...

Francesco Facchinetti - la moglie Wilma : “Sono costretta a nasCondergli il telefono” : Wilma Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti: perché la coppia litiga spesso Inutile negarlo: la tecnologia e i social network hanno un po’ rovinato la vita di coppia di tutti noi. Anche quella di Francesco Facchinetti e Wilma Faissol, che spesso litigano proprio per via della dipendenza dallo smartphone, accessorio ormai indispensabile nella vita di […] L'articolo Francesco Facchinetti, la moglie Wilma: “Sono costretta a ...

Diretta Modena Vicenza/ Streaming video tv : i canarini hanno Confermato Ferrario : Diretta Modena Vicenza Streaming video e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della classica partita di Serie C, oggi 25 agosto,.

Temptation Island Vip 2 : Antonio MoriConi di U&D potrebbe essere uno dei 'tentatori' : Dopo che Amedeo Venza ha anticipato la presenza di Cecilia Zagarrigo nel cast di Temptation Island Vip 2, il blog "Isa&Chia" ha regalato ai fan del reality un altro interessante rumor. Pare che un amatissimo ex corteggiatore di Uomini e Donne sia sparito dai social network da qualche giorno e che qualcuno l'abbia visto a bordo di un bus vicino agli studi Elios: stiamo parlando di Antonio Moriconi, lo spasimante che Teresa Langella ha ...

Crisi - cresCono le quotazioni di Conte premier. Ecco i tre scenari : Nel borsino della Crisi di governo che avrà il suo sbocco finale mercoledì con le decisioni del capo dello Stato, si rafforzano le chance che l’avvocato ottenga il placet per guidare un governo giallo-rosso

Una cover Conferma alcune caratteristiche di Mate 30 e 30 Pro - che potrebbero avere display Samsung : Design squadrato, niente jack e niente bilanciere del volume per Huawei Mate 30 Pro, secondo la foto di una sua cover. Cambio squadra per i pannelli OLED, che quest'anno saranno anche sulla versione standard dello smartphone: Samsung è il nuovo fornitore. L'articolo Una cover conferma alcune caratteristiche di Mate 30 e 30 Pro, che potrebbero avere display Samsung proviene da TuttoAndroid.

Juventus - Cristiano Ronaldo soddisfatto : “Bene iniziare la stagione Con i tre punti” : A secco alla prima, ma la sua Juve ha vinto. Gli è stato annullato un gol per un fuorigioco millimetrico, ma Cristiano Ronaldo è comunque soddisfatto. 0-1 a Parma all’esordio, rete di Chiellini. Proprio il capitano è ritratto insieme al portoghese nella foto che CR7 pubblica su Instagram. I due stanno esultando, l’attaccante bianconero scrive: “Bene iniziare la stagione con i tre ...

Serie A - Juventus e Napoli ripartono dai tre punti. BianConeri di misura a Parma - a Firenze arrivano gol - spettacolo e polemiche : polemiche, spettacolo e tanti gol. Riparte col botto la Serie A, con Juve e Napoli che nei due anticipi del sabato si lanciano già il guanto di sfida in ottica scudetto, vincendo contro Parma e Fiorentina ma non senza difficoltà. Nel pomeriggio i Bianconeri guidati dall’allenatore in seconda, l’ischitano Martusciello, per via della polmonite che ha colpito Sarri, mostrano di avere ancora tanto di Allegri e poco degli schemi del ...

Highlights Parma-Juventus 0-1 : gol e sintesi della partita. Chiellini regala i primi tre punti ai bianConeri : La Juventus riparte da dove aveva lasciato: vincendo. La formazione di mister Maurizio Sarri passa al Tardini di Parma con il punteggio di 1-0 dopo un match condizionato, anche, dal grande caldo. Il gol vittoria arriva in avvio di match con capitan Chiellini, quindi tante occasioni per raddoppiare (anche un bel gol di Ronaldo annullato per fuorigioco per questione davvero di una manciata di millimetri) prima di un secondo tempo nel quale il ...

LIVE Vuelta a España 2019 - SeConda tappa Benidorm-Calpe in DIRETTA : orario d’inizio - canali tv - streaming e programma : Dopo la cronometro a squadra inaugurale caratterizzata dalle cadute di Fabio Aru (UAE Emirates) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e la conquista della prima Maglia Rossa da parte Miguel Angel Lopez (Astana), la Vuelta a España 2019 prosegue con la prima frazione in linea e una giornata già decisamente promettente dal punto di vista dello spettacolo. La Seconda tappa infatti porterà il gruppo da Benidorm a Calpe (199.6 km) con un tracciato piuttosto ...