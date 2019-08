Con 4 foto scattate dallo Spazio |  Parmitano spiega bene cosa sta succedendo in Amazzonia

Francesco Monte - Con Isabella la passione arde : album fotografico Usa : Francesco Monte, con la nuova fidanzata Isabella la passione brucia: album fotografico dall’America Francesco Monte è sempre più pazzo d’amore per Isabella De Candia, la modella che gli ha rapito il cuore e che gli ha fatto archiviare in fretta la precedente love story vissuta al fianco di Giulia Salemi. Nonostante i fan di quest’ultima, […] L'articolo Francesco Monte, con Isabella la passione arde: album fotografico Usa ...

Mara Venier - accusata per la foto Con suo marito. La risposta : "Amore di zia - devo mandarti affan***" : La celebre conduttrice Mara Venier, in vacanza nella Repubblica Domenicana, in questi giorni ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, che la ritrae teneramente abbracciata a suo marito, il produttore cinematografico Nicola Carraro. In calce al post la presentatrice scrive: "Amore della mia

Claudia Gerini - 47 anni - Con il costume in stile ‘Baywatch’ : che fisico! Foto : Fino a pochi giorni fa la bellissima Claudia Gerini era in vacanza alle isole Turks e Caicos, uno degli arcipelaghi più belli dei Caraibi, dove ha incontrato anche Alessia Marcuzzi. Le due sono state felicissime di poter trascorrere qualche giorno insieme tra sole e bagni in mare. E infatti Claudia, 47 anni, e Alessia, 46, hanno pubblicato sui rispettivi profili social la stessa immagine, in cui sono sedute al bar del resort e in cui compare ...

Cecilia Rodriguez posta una foto Con Ignazio Moser : scoppia la polemica : Cecilia Rodriguez ha postato una fotografia con Ignazio che fa molto discutere, ecco perché Va a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due appaiono sempre più innamorati ed in sintonia, il che li rende inseparabili. Insomma la casa del Grande Fratello ha portato fortuna ad entrambi visto che li […] L'articolo Cecilia Rodriguez posta una foto con Ignazio Moser: scoppia la polemica proviene da Gossip e ...

Cecilia Rodriguez - foto in topless Con Ignazio Moser/ Hater : 'Siete dei mantenuti!' : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, selfie hot sui social per la coppia che si prepara a festeggiare i primi due anni insieme

Xiaomi Con migliore fotocamera : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo degli Xiaomi con migliore fotocamera presenti sul mercato. Infatti la marca cinese non fa solo terminale molto prestanti dai prezzi onesti, ma porta anche soluzioni fotografiche prestanti in leggi di più...

Ecco come saranno i prossimi HONOR Con fotocamera posteriore tonda : HONOR ha in programma il lancio di due nuovi smartphone top di gamma entro la fine del 2019 e dovrebbero vantare un modulo fotografico circolare L'articolo Ecco come saranno i prossimi HONOR con fotocamera posteriore tonda proviene da TuttoAndroid.

Prima evasione da Poggioreale dopo 100 anni : si cala Con le lenzuola e fugge | Foto : L'uomo, detenuto per omicidio, ha scavalcato il muro con una corda di lenzuola mentre andava a messa

La foto di Cardi B Con la flebo preoccupa i fan. Ha avuto un malore? : La popstar americana dopo un concerto ha pubblicato sui social un breve filmato dove si mostra, distesa su un lettino, con la flebo al braccio preoccupando i fan per il suo stato di salute. Momento di grandi impegni per la rapper americana Cardi B. Con un film in uscita nelle sale cinematografice (Hustlers, dove recita al fianco di Jennifer Lopez), il singolo "Clout" con il marito Offset e i numerosi concerti in giro per gli Stati Uniti, la ...

La top-10 delle donne più hot dell’estate : tra gli scatti in topless stravinCono le sexy italiane [FOTO] : Agosto è da sempre considerato il momento clou dell’estate, il mese più “caldo” per i tradimenti, il momento dell’anno in cui le coppie scoppiano ed in cui i giornali di gossip ed i social pullulano di scatti di bellezze sexy in topless o in bikini. E, proprio in questa occasione, Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, ha voluto stilare ...

Xiaomi Mi Mix 4 : un nuovo smartphone di fascia alta Con fotocamera da 108 MP : Arrivano le prime indiscrezioni sul nuovo cellulare di Xiaomi con memoria da ben 1 TB e quattro fotocamere posteriori

Boca Juniors - vittoria Contro il Banfield di Hernan Crespo : De Rossi in campo 90' [FOTO] : vittoria importante per il Boca Juniors di Daniele Rossi nella quarta giornata del campionato argentino. La squadra di Gustavo Alfaro ha espugnato il campo del Banfield di Hernan Crespo grazie al gol segnato da Soldano dopo pochi secondi. Poi il Boca, con De Rossi in campo per novanta minuti e rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Agustin Almendra, ha giocato una partita di sofferenza, con sole tre conclusioni in porta contro ...

FOTO Sinisa Mihajlovic - le immagini dell’allenatore del Bologna Contro il Verona. Il ritorno dopo le cure : Arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, è forse la notizia più bella della domenica: Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna era presente sulla panchina della squadra felsinea questa sera, in occasione dell’esordio in campionato in casa dell’Hellas Verona. dopo essere stato costretto a dare a distanza indicazioni ai suoi in occasione dell’esordio stagionale in Coppa Italia, comunque vittorioso, oggi il tecnico serbo ha voluto ...

Milan sConfitto dall’Udinese - Salvini non risparmia una frecciatina : meno male che c’è… l’anguria [FOTO] : Milan sconfitto dall’Udinese all’esordio in campionato: Matteo Salvini rifila una stoccata social alla sua squadra del cuore Prima di campionato da dimenticare per il Milan. Rossoneri sconfitti di misura ad Udine per 1-0, al termine di una partita giocata in maniera tutt’altro che positiva. Pioggia di critiche dai social sui rossoneri, fra le quali, immancabile, spunta quella di Matteo Salvini. Il leader della lega ha ...