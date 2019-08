Colpita da una scarica elettrica mentre fa la doccia | donna morta folgorata

Ferrara - morta 34enne Colpita in testa dal compagno dopo una lite per gelosia. L’uomo è stato fermato : Una donna di 34 anni è stata uccisa dal compagno a Copparo, in provincia di Ferrara, dopo una lite per motivi di gelosia. L’uomo, di circa 17 anni più grande di lei, è stato rintracciato e portato in caserma. Il pm, che procede per omicidio, lo sta interrogando. I due, che avevano una relazione da qualche tempo, si erano dati appuntamento sabato mattina presto per trascorrere la giornata insieme. Ma intorno alle 7.30 è iniziata una ...

Turista Colpita da una freccia in centro - indagini a San Gimignano : Federico Garau La donna, colpita da un dardo bianco e ben appuntito, è caduta a terra vinta dal dolore: la freccia, probabilmente, è stata scagliata con un arco o una piccola balestra Tanta paura per una Turista italiana in visita tra le torri di San Gimignano (Siena), ferita in modo tuttora inspiegabile da una freccia vagante. Come riportato dalla stampa locale, l'episodio si è verificato durante la giornata di ieri. Sono ...

Sci alpino - Stephanie Brunner Colpita ancora dalla sfortuna : rotto ancora il crociato del ginocchio sinistro : L’austriaca Stephanie Brunner ancora una volta viene colpita dalla sfortuna: la sciatrice si rompe, per la terza volta nel giro di un anno e mezzo, il legamento crociato del ginocchio sinistro. Lo riferisce neveitalia.it. La gigantista era rientrata nella scorsa stagione ottenendo il primo podio nel circuito maggiore a Killington. Ora il nuovo stop, subito in Argentina dove stava preparando la nuova stagione, tornando subito ad Innsbruck ...

Norvegia - sparatoria in una moschea : una persona Colpita. Fermato un uomo : Una sparatoria è avvenuta questo pomeriggio in una moschea nella cittadina di Baerum, in Norvegia.Continua a leggere

Torino - primo caso di contagio umano del virus della febbre del Nilo : Colpita una donna : A Torino una donna di 62 anni è stata ricoverata in seguito alla diagnosi di febbre del Nilo: si tratta del primo contagio umano di quest'anno. La paziente, residente a Poirino, non sarebbe tuttavia in gravi condizioni: ha contratto il virus West Nile in una forma più lieve, quella febbrile, e non neurologica, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.Continua a leggere

Olivia Newton-John parla del cancro che l’ha Colpita e fa una confessione : Olivia Newton-John, l’indimenticabile star di Grease, sta male. L’attrice, che è stata colpita per la terza volta dal cancro, racconta con coraggio la sua battaglia. Era il 1992 quando la Sandy del celebre film annunciò di avere un tumore al seno. Poi la lotta e la scoperta, terribile, del ritorno della malattia, nel 2013 e infine nel 2019. Il cancro si è esteso, così tanto che qualche settimana fa i giornali avevano parlato di ...

Ricerca e soccorso - Trapani : elicottero dell’Aeronautica soccorre una donna Colpita da un malore : Nel pomeriggio di oggi, 5 Agosto, un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato il recupero di una donna affetta da fortissime coliche addominali e in stato di disidratazione presso la Riserva Naturale Orientata “Zingaro”, vicino San Vito Lo Capo (TP). L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139A, ha ...

TROMBA D'ARIA A FIUMICINO - UNA VITTIMA/ Donna muore a Bolzano Colpita da un fulmine : TROMBA D'ARIA a FIUMICINO, una VITTIMA. Una Donna è morta anche a Bolzano, colpita da un fulmine durante una corsa podistica