Classifica Vuelta 2019 La magia rossa | Roche leader | ma Quintana è vicino | 3tappa

Vuelta a España 2019 - la Classifica dei favoriti : Roche al comando - Quintana a 2” - Fabio Aru recupera terreno : Nicolas Roche ha indossato la maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2019 al termine della seconda tappa, l’irlandese conduce la classifica generale con due secondi di vantaggio su Nairo Quintana che ha vinto la frazione odierna. Miguel Angel Lopez è scivolato a 33”, Fabio Aru ha recuperato una trentina di secondi sul colombiano grazie al bellissimo attacco con cui ha riscattato la caduta di ieri nella cronometro a squadre: ora il ...

Vuelta a España 2019 - la Classifica dei favoriti : Lopez davanti a tutti - Fabio Aru paga 1’07”. Roglic attardato : Miguel Angel Lopez ha subito indossato la maglia rossa alla Vuelta di Spagna, il colombiano ha vinto la cronometro a squadre d’apertura alla guida della sua Astana e ha così vestito il simbolo del primato con 7 secondi di vantaggio su Rigoberto Uran. L’attesissimo Primoz Roglic è caduto e accusa 40” di ritardo, stesso discorso per Fabio Aru che è volato a terra ed è giunto al traguardo con 1’07” dal leader. Di ...

Vuelta a España 2019 : i possibili distacchi della cronometro a squadre e tra gli uomini di Classifica. Roglic favorito - Aru dovrà difendersi : La Vuelta España 2019 verrà inaugurata da una cronometro a squadre completamente pianeggiante attraverso il circuito cittadino di Torrevieja. Una prova contro il tempo corta che non dovrebbe creare troppo scompiglio in ottica classifica generale. Da Salinas de Torrevieja a Torrevieja, 13,4 km, e una squadra su tutte con i favori dei pronostici dalla propria parte: il Team Jumbo-Visma di Primoz Roglic e Steven Kruijswijk. Sono loro i maggiori ...

Vuelta a España 2019 : le speranze dell’Italia. Fabio Aru punta alla top-5 - Formolo indeciso tra la Classifica e una vittoria di tappa : Con l’uscita di scena di Domenico Pozzovivo (Bahrein-Merida) a causa del brutto incidente di cui è stato vittima, l’Italia ha perso una delle sue punte principali per la prossima Vuelta a España. Un’assenza pesante, a maggior ragione perché la truppa azzura, quest’anno, non è particolarmente folta. Le speranze italiane sono, dunque, riposte soprattutto sul vincitore della Vuelta 2015 Fabio Aru (UAE Team Emirates) e sulle ...

Vuelta a España 2019 : tutti gli italiani in gara. Fabio Aru la speranza per la Classifica generale - Davide Formolo può lasciare il segno : Manca sempre meno alla partenza della Vuelta a España 2019, ultimo grande appuntamento del calendario ciclistico internazionale prima dell’inizio della stagione autunnale. La battaglia sulle strade iberiche vedrà impegnati alcuni dei protagonisti del panorama mondiale, dal vincitore del Giro d’Italia Richard Carapaz allo sloveno Primoz Roglic, dal colombiano Rigoberto Uran al campione del mondo Alejandro Valverde. La spedizione italiana sarà ...

Vuelta a España 2019 : le possibili sorprese per la Classifica generale. Fabio Aru ci prova - occhio a Geoghegan : Ormai manca davvero poco. Appena 48 ore e prenderà il via l’ultimo grande giro stagionale, la Vuelta a España 2019, che scatterà da Salinas de Torrevieja con una cronometro a squadre. Startlist con molti assenti, ma con favoriti della vigilia ben prestabiliti, e due squadre da battere: la Movistar di Quintana e Carapaz e la Jumbo Visma di Roglic e Kruijswijk. Andiamo a scoprire chi potrebbero essere le possibili sorprese in chiave ...

Vuelta a España 2019 - gli stipendi degli uomini di Classifica. Fabio Aru il più ricco - Quintana e Valverde inseguono : Fabio Aru sarà il corridore più pagato alla Vuelta di Spagna 2019 che scatterà sabato 24 agosto, questa è una delle grandi notizie alla vigilia del terzo Grande Giro della stagione. Il Cavaliere dei Quattro Mori percepisce infatti circa 3 milioni di euro a stagione, nessuno è ricco come lui nel gruppo che sarà protagonista nelle prossime tre settimane. L’alfiere della UAE Emirates, reduce dal quattordicesimo posto al Tour de France al ...

Vuelta a Espana 2019 - diciottesima tappa : Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra. 4 GPM di prima categoria in successione - si decide la Classifica generale : Giovedì 18 settembre si svolgerà la 18esima tappa della Vuelta a España 2019, 180 km da Colmenar Viejo a Becerril de la Sierra. L’intera frazione si snoda lungo le strade della comunità autonoma di Madrid ed è una delle più dure in assoluto tra quelle previste dalla 74esima edizione del grande giro spagnolo. Infatti, in programma ci sono ben 4 GPM tutti di prima categoria. Andiamo, dunque, a scoprire il tracciato nel dettaglio. La Vuelta a ...

Vuelta a España 2019 - dodicesima tappa : Circuito de Navarra-Bilbao. Sarà sfida diretta fra gli uomini di Classifica : Una frazione mista, adatta a più scenari e che, se dovesse essere corsa a tutta, potrebbe risultare davvero spettacolare: Circuito de Navarra-Bilbao, 171,4 chilometri, dodicesima tappa della Vuelta a España 2019 in programma giovedì 5 settembre. Andiamo a scoprirla nel dettaglio. Percorso Prima parte di gara davvero molto tranquilla, nella quale andrà sicuramente via una fuga: l’unica insidia, per modo di dire, è l’Alto de Azazeta, ...

Vuelta a España 2019 : Simon Yates al terzo grande giro consecutivo. Obiettivo tappe o Classifica generale? : Dieci giorni e prenderà il via, con la cronometro di Salinas de Torrevieja, la 74ma edizione della Vuelta a España: dal 24 agosto a metà settembre il terzo ed ultimo grande giro stagionale infiammerà il World Tour. Tante le assenze, ovviamente al momento la corsa a tappe iberica resta la meno frequentata da parte dei big che preferiscono concentrarsi su giro e Tour. Chi invece non mancherà a nessuno dei tre appuntamenti è Simon Yates: il ...