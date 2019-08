Cioffredi | abbracciamo famiglia e Arma nel ricordo di Cerciello

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Roma – “Nel trigesimo della morte del Vice Brigadiere MarioRegai suoi familiari e l’dei Carabinieri rinnovando il nostro dolore per il brutale omicidio che ha spezzato la vita di un giovane Servitore dello Stato nell’adempimento del proprio dovere. Nel commosso pensiero a tutti i militari che hanno testimoniato con l’estremo sacrificio il loro attaccamento alle istituzioni esprimiamo la nostra gratitudine e riconoscenza piu’ sincera all’dei Carabinieri, presidio incrollabile a garanzia della liberta’, della sicurezza dei cittadini, della Costituzione e della pacifica convivenza”. Lo dichiara, in una nota, il presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalita’ della Regione Lazio Gianpiero. L'articoloneldi...

