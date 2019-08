Cina Muore folgorato a 13 anni mentre gioca con il cellulare | lo stava caricando al

Dramma a Tenerife - 17enne muore annegata in pisCina mentre è in vacanza con la famiglia : "Mi sono svegliata dopo aver sentito tutti urlare. Era molto presto quella mattina, non avrei mai pensato che la mia bambina stesse morendo". Marie Fitzsimmons, 44 anni, ricorda perfettamente ogni attimo dello scorso 14 agosto quando, in seguito ad un incidente verificatosi nella villa delle vacanze di famiglia a Tenerife, in Spagna, sua figlia, Leah Wilson, ha perso la vita a soli 17 anni, morta annegata dopo aver fatto un tuffo in piscina. Una ...

Soccorso in pisCina - muore a 10 anni in ospedale dopo ore di agonia : Irreversibili i danni cerebrali causati probabilmente dal troppo tempo che il ragazzino, di 10 anni, ha trascorso sott'acqua prima di essere Soccorso

Novara - schianto in moto l’ultimo giorno di stage in offiCina : Francesco muore a 16 anni : Francesco Tacchini è morto a soli 16 anni prima delle vacanze tanto desiderate in un tragico incidente stradale mentre era in sella alla sua moto da enduro per le strade del suo paese. Stava andando in un officina meccanica per l'ultimo giorno di uno stage per l'alternanza scuola-lavoro nell'ambito dei suoi studi.Continua a leggere

Malore mentre nuota nella pisCina di famiglia - muore studente di 24 anni : aperta un’indagine : Dominic Hamlyn, studente 24enne dell'Università di Cambridge e figlio maggiore di uno dei più noti neurochirurghi del Regno Unito, è morto sabato notte dopo aver avuto un Malore improvviso mentre nuotava nella piscina della casa di famiglia nel Kent. La polizia ha aperto un'inchiesta: il decesso appare "inspiegabile" e sarà anche effettuata autopsia.

Fermo - Leandra cade in pisCina e muore a 4 anni. Carabinieri : “È omicidio colposo” : La piccola era fuggita dal controllo dei genitori domenica scorsa. Rianimata e trasferita all'ospedale Ancona, è morta dopo 4 giorni di agonia. Chiuso il centro vacanze che ospita l’acquapark. Ascoltati il bagnino e gli altri soccorritori. Domani l’autopsia sul corpicino di Leandra.

Folgorata mentre stende i panni - la viCina interviene e muore anche lei : Gianni Carotenuto Sabato mattina, a Nardò (Lecce), una donna è rimasta Folgorata mentre stendeva i panni. Morta con lei anche una vicina intervenuta per soccorrerla, feriti il marito e la figlia di quest'ultima. L'incidente dovuto a un cavo elettrico scoperto Due donne sono morte folgorate a Nardò (Lecce) e altre due persone hanno riportato gravi ustioni alle braccia a causa di un incidente domestico dovuto probabilmente a un cavo ...

Davide muore a 4 anni in pisCina davanti agli sposi - l'ultima foto : «Il bagno era vietato» : Il pianista ha smontato le casse che ormai albeggiava. Della festa, della gioia non restava ormai nulla. Solo il dolore, l'angoscia, per quel corpicino nudo che l'infermiera ha coperto con un...

Cina - bimba muore soffocata sotto uno scivolo gonfiabile : Emanuela Carucci Inutili i tentativi di rianimare in ospedale la piccola di otto anni. Insieme a lei altre quattro persone sono rimaste incastrate nella struttura crollata, ma non sono ferite in maniera grave Una tragedia è avvenuta in Cina, nella provincia di Anhui, in un parco giochi gonfiabile.Una bambina di otto anni è morta soffocata sotto lo scivolo su cui stava giocando. Il fatto è accaduto al "Fengda International Hot Spring ...

Pozzuoli - a tre anni muore annegato in pisCina alla festa di nozze : Il piccolo Davide, il bimbo annegato in un complesso turistico sul litorale di Pozzuoli, e' sfuggito alla vigilanza degli adulti perche' un'altra ragazzina e' stata colta da malore ed ha attirato le attenzioni di tutti i presenti. E cosi' Davide si sarebbe diretto verso la piscina dove ha trovato la morte a quattro anni non ancora compiuti. Inutili sono risultati gli interventi di soccorso di uno degli animatori, il primo a scoprire il piccolo ...

