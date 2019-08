Ciclismo – Mondiali di Mountain Bike | quindici gli azzurri convocati per la rassegna

Ciclismo su pista - Mondiali juniores Francoforte 2019 : bronzo per Matteo Bianchi nel chilometro - quinte Gasparrini e Collinelli nella madison : Quattro i titoli assegnati nell’ultima giornata dei Mondiali juniores di Ciclismo su pista: l’Italia conquista oggi ancora una medaglia, grazie a Matteo Bianchi, terzo e dunque bronzo nel chilometro a cronometro. nella stessa gara è 15° Niccolò Galli, mentre nella madison l’Italia è quinta al femminile con Eleonora Camilla Gasparrini e Sofia Collinelli, mentre è nona al maschile con Mattia Pinazzi ed Alessio Bonelli. Nel ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali verso un finale di carriera da cacciatore di classiche? Mondiali - Olimpiadi e Liegi-Bastogne-Liegi nel mirino. Sognando il Giro delle Fiandre : È sicuramente il corridore più completo in circolazione, molto probabilmente colui che ha avuto le doti migliori per abbinare grandi giri alle classiche in questo Nuovo Millennio. Vincenzo Nibali può vantare un palmares di lusso: vincitore in tutte e tre le corse a tappe (due volte il Giro d’Italia, una volta il Tour de France e una volta la Vuelta di Spagna), è riuscito ad agguantare il successo anche alla Milano-Sanremo e al Giro di ...

Ciclismo su pista - Mondiali junior 2019 : Sofia Collinelli è sesta nell’inseguimento femminile. Nessuna medaglia per l’Italia : Non arrivano medaglie in casa Italia nella quarta giornata dei Mondiali 2019 juniores di Ciclismo su pista in corso di svolgimento nel Velodromo di Berlino (Germania). Cinque le specialità in programma quest’oggi: i 500 metri femminili, la corsa a punti femminile, l’inseguimento individuale femminile, l’omnium e lo sprint maschile. Nei 500 metri donne, che non vedevano azzurre al via, è stata la francese Kouame a imporsi con il ...

Ciclismo su pista - Mondiali junior 2019 : Eleonora Gasparrini d’argento nell’omnium : Arriva, nella terza giornata dei Mondiali junior su pista 2019, in corso di svolgimento nel Velodromo di Berlino (Germania) la seconda medaglia della spedizione italiana: dopo l’oro del quartetto di inseguimento a squadre, ecco l’argento di Eleonora Gasparrini nell’omnium. Prova eccellente per la giovanissima velocista tricolore: il primo posto nello scratch per partire a tutta, poi una gara regolare che le è valsa 114 punti, ...

Non c'è nessun miracolo dietro al primo oro dell'India ai mondiali junior di Ciclismo su pista : Quando nel 2010 l'India ospitò i Giochi del Commonwealth rischiò di fare una figuraccia. Ritardi nei lavori, impianti sistemati alla bell'e meglio per permettere lo svolgimento delle gare, una vagonata di polemiche che rischiò di far saltare tutti i vertici dello sport indiano. Jugaad era la parola

Ciclismo su pista - Mondiali juniores Francoforte 2019 : l’Italia femminile è oro nell’inseguimento a squadre! : Quattro i titoli assegnati oggi nella seconda giornata dei Mondiali juniores di Ciclismo su pista: risuona l’inno di Mameli a Francoforte, in Germania, grazie al quartetto femminile dell’inseguimento a squadre, che si mette al collo la medaglia d’oro. Nell’inseguimento a squadre femminile è un epilogo da brividi a consegnare oro e titolo iridato alle azzurrine: Giorgia Catarzi, Camilla Alessio, Eleonora Camilla Gasparrini ...

Ciclismo - Mathieu van der Poel torna a correre su strada e mette nel mirino i Mondiali : Dopo aver dato spettacolo nella Coppa del Mondo di mountain bike, conquistando tre vittorie, tra cui l’ultima a Lenzerheide in cui ha battuto il padrone di casa Nino Schurter, Mathieu van der Poel torna a correre su strada. Il fuoriclasse olandese domani sarà al via dell’Arctic Race of Norway, breve corse a tappe in cui avrà l’occasione di lasciare nuovamente il segno, visto che ha già vinto due tappe nella scorsa edizione. L’ultima corsa su ...

Ciclismo su pista - Mondiali Juniores 2019 : azzurre prime nelle qualifiche dell’inseguimento a squadre. Lara Crestanello settima nello scratch : Sono iniziati oggi a Francoforte (Germania) i Mondiali Juniores 2019 di Ciclismo su pista. In questa prima giornata di gare sono stati assegnati tre dei ventidue titoli in palio in questa rassegna iridata giovanile. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dall’inseguimento a squadre, dove al femminile l’Italia timbra il miglior tempo nelle qualifiche. Il quartetto formato da Camilla Alessio, Sofia Collinelli, Eleonora ...

Ciclismo - Elia Viviani : no ai Mondiali - la sua stagione finirà a Plouay : Elia Viviani non vestirà la maglia iridata sopra a quella europea appena conquistata. Il velocista veronese ha annunciato il suo forfait per i Mondiali di Ciclismo che si terranno in Yorkshire il prossimo 29 settembre. Apparso in grande spolvero nella corsa che ha assegnato ieri il titolo europeo, Viviani sembrava poter diventare uno dei favoriti anche in ottica iridata ma, un po’ a sorpresa, si è autoescluso dalla Nazionale. Il velocista della ...

Ciclismo su pista - Mondiali juniores 2019 : i convocati dell’Italia. Spiccano i nomi di Andrea Piccolo e le azzurrine nel quartetto : Tutto è pronto per i Mondiali su pista riservati alla categoria juniores a Oder (Germania). Dal 10 al 19 agosto il Velodromo Oderlandhalle di Oder nei pressi di Francoforte (Germania) ospiterà la rassegna iridata di categoria. La manifestazione scatterà in terra tedesca a giorni e vedrà al via una Nazionale Italiana davvero carica di aspettative, pronta a puntare in grande. Il team azzurro con ai vertici i commissari tecnici Edoardo ...

Ciclismo - Peter Sagan rinuncia alla Vuelta di Spagna : l’obiettivo dello slovacco sono i Mondiali : Il corridore della Bora non prenderà parte alla Vuelta per prepararsi in vista dei Mondiali in programma nello Yorkshire Non ci sarà Peter Sagan alla prossima edizione della Vuelta di Spagna, il corridore della Bora ha deciso di saltare anche la corsa a tappe spagnola dopo gli Europei di Alkmaar, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per i Mondiali in programma in Inghilterra. AFP PHOTO / Marco BERTORELLO Il prossimo appuntamento ...

Ciclismo - Davide Ballerini : “Io alla Deceuninck - ho realizzato un sogno. Devo meritarmi la convocazione per i Mondiali” : Ognuno di noi cresce con un sogno nel cassetto. Uno sportivo, poi, vive seguendo le imprese, le gesta del proprio idolo, del propri campioni, cresce con l’ambizione di poter far parte, un giorno, della propria squadra preferita. Non accade molto spesso, bisogna anche meritarselo, com’è successo a Davide Ballerini, prossimo al passaggio nel 2020 con la formazione numero uno al mondo, la corazzata belga della Deceuninck-Quick Step. La ...

Gran Bretagna devastata dal maltempo! Crolla un ponte nello Yorkshire : cambia il percorso dei Mondiali di Ciclismo 2019? [VIDEO] : Forte maltempo in Gran Bretagna, gravi danni a case e strutture stradali: nello Yorkshire Crolla il ponte Grinton Moor sul quale sarebbero dovuti passare i Mondiali di Ciclismo 2019 Gran Bretagna in ginocchio a causa del maltempo che, nelle ultime ore, ha provocato allagamenti, smottamenti e gravi danni in diverse regioni. La contea dello Yorkshire è stata una delle più colpite. Dai social circolano immagini pazzesche, nelle quali la gente ...

