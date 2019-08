Centinaia di persone sono state evacuate dall’isola greca di Samo a causa degli incendi

Centinaia di persone alla camera ardente di Nadia Toffa a Brescia : Famigliari, amici, fan e gente comune. Centinaia di persone si sono recate in modo ordinato e silenzioso si sono recate alla camera ardente allestita presso il teatro Santa Chiara di Brescia per dare l’ultimo saluto a Nadia Toffa .La salma è arrivata accompagnata d alla mamma della presentatrice delle Iene. “Brilla in alto dolce guerriera”, ha lasciato scritto un uomo sul registro delle firme mentre le due figlie ...

Eruzione del vulcano Ubinas in Perù : evacuate Centinaia di persone : In Perù, a causa dell’Eruzione del vulcano Ubinas, centinaia di persone sono state evacuate da una località alle sue pendici: dal 19 luglio si registrano esplosioni, fumo ed emissione di cenere e lapilli. L’Istituto geofisico del Perù ha diramato ieri sera un nuovo bollettino informativo in cui si spiega che “nelle prossime ore o giorni” per l’ascensione di lava dall’interno del vulcano “sono possibili ...