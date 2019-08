Caro Trump | ecco perché fermare gli uragani con le armi nucleari non è una buona idea

Fonte : wired

(Di lunedì 26 agosto 2019) (foto: Nasa) Servirsi dellepergli. È questa, secondo quanto riporta il sito di informazioni Axios, una delle proposte appena suggerite dal presidente americano Donaldche nei giorni scorsi avrebbe appunto chiesto (ma cheha oggi smentito con un tweet) ai funzionari della sicurezza nazionale di valutare la possibilità di lanciare una bomba atomica nell’occhio degliper impedire loro di raggiungere la terraferma. La risposta della comunità scientifica? “Inutile dire che questa non è una”, afferma l’Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica, la Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration), in una rigorosa spiegazione scientifica, pubblicata sul suo sito, delglicon lesarebbe del tutto inefficace. Molto spesso, soprattutto a settembre, glicolpiscono la ...

MNdatv : RT @lunastorta13: @LorellaPg Non ci deve neppure provare, altrimenti via anche il #RDC, azzerate tutto e dite agli italiani che avete scher… - elvialorena50 : RT @lunastorta13: @LorellaPg Non ci deve neppure provare, altrimenti via anche il #RDC, azzerate tutto e dite agli italiani che avete scher… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @lunastorta13: @LorellaPg Non ci deve neppure provare, altrimenti via anche il #RDC, azzerate tutto e dite agli italiani che avete scher… -