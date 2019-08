Capelli | i balayage più belli delle star e come salvarli al ritorno dalle vacanze

Tagli di Capelli per l'estate : il bob - le micro trecce e il balayage : In questa estate 2019 sono stati proposti molti nuovi Tagli di capelli e anche molti styling; in particolare sono molto amate da tutte le donne le micro trecce. Quest'ultime possono essere portare in mille modi diversi, a seconda delle varie occasioni: di seguito le ultime tendenze a tal proposito. Nuove chiome Le micro trecce erano un vero must degli anni '90, ma ultimamente sono state riscoperte e sfoggiate anche da molte celebrità. L'attrice ...