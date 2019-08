Caniggia | la moglie | «Sta con una prostituta ed è drogato tutto il giorno» La dura

Fonte : attualitavip.myblog

(Di lunedì 26 agosto 2019) Claudioe laMariana Nannis ai ferri corti. Dopo 31 anni di matrimonio, l’ex attaccante di Verona, Roma e Atalanta, vive un momento di forte crisi con lae madre di due dei suoi tre figli. I due coniugi, negli ultimi tempi, si sono lanciati dure accuse reciproche. In un programma tv argentino, Confrontados, Mariana Nannis aveva parlato malissimo del marito Claudio, a causa di un presunto tradimento consumato con una ragazza, molto più giovane di lui. «Io e mio marito non siamo divorziati né separati. Mio marito sta con una, una tossica che lo tieneil. Finiranno in carcere» – ha accusato la donna – «Ho già fissato un appuntamento coi miei avvocati. Sono 33 anni che sto con mio marito, figuratevi se mi possono chiudere la bocca con qualche artificio legale, sopratpensando alle cose che so di mio ...

