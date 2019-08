Calciomercato Roma - clamoroso Taison : il giocatore chiede la cessione attraverso i social : “Lasciatemi andare”. Così su Instagram Taison Barcellos Freda chiede la cessione allo Shakhtar Donetsk. Il 31enne attaccante brasiliano è un possibile obiettivo di mercato della Roma. Una trattativa confermata anche dall’agente di Taison, che ha detto che si potrebbe chiudere in settimana. Paulo Fonseca riabbraccerebbe così un suo ex giocatore. Visualizza questo post su ...

Calciomercato Cagliari - doppio affare con la Roma : Defrel + Olsen : Calciomercato Cagliari – Brutto esordio in casa Cagliari, il club sardo ha dovuto fare i conti con una pesante sconfitta davanti al pubblico amico nel match della prima giornata di campionato, 0-1 contro il Brescia in un vero e proprio scontro per la salvezza. Il ko casalingo ha spinto la dirigenza a tuffarsi nuovamente sul mercato alla ricerca degli ultimi tasselli, nelle ultime ore novità a sorpresa. Secondo quanto riporta ...

Calciomercato Roma News/ Nkoulou si avvicina - ecco l'indizio - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, ultime notizie: per la difesa alla fine il colpo potrebbe essere Nkoulou del Torino non convocato da Mazzarri

Calciomercato Roma/ Ante Coric verso l'addio - accordo con l'Almeria - ultime notizie - : Il Calciomercato della Roma potrebbe chiudersi con l'addio di Ante Coric, sempre più vicino all'Almeria. Kalinic in entrata?

Calciomercato 23 agosto : Juve-Icardi - non è finita : affondo Paratici. Roma-Rugani - si chiude. Inter-Sanchez - le ultimissime : Calciomercato 23 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 23 agosto. JUVENTUS– Paratici non molla la pista Icardi. Di fatto, come evidenziato dall’odierna edizione dalla “Gazzetta dello Sport”, il club bianconero potrebbe tentare il nuovo affondo per l’attaccante nerazzurro. Prima, però, il direttore sportivo bianconero dovrà metter mano alle cessioni. Dybala potrebbe esser sacrificato […] L'articolo ...

Calciomercato 22 agosto : Inter-Icardi - oggi si decide. Juventus - riecco Chiesa. Roma-Rugani - è fatta. Fiorentina su Berardi : Calciomercato 22 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 22 agosto. INTER– oggi si deciderà il futuro di Icardi. L’attaccante preme per vestire la maglia della Juventus o per restare all’Inter. Tutto dipenderà dalla possibilità dei bianconeri di fiondarsi con forte decisione sul giocatore e dalle intenzioni del diretto interessato. No secco al Napoli: […] L'articolo Calciomercato 22 agosto: Inter-Icardi, oggi si ...

Calciomercato Roma / Amelia : 'A Pau Lopez serve tempo - bene Fonseca' - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO ROMA: l'ex portiere giallorosso ha espresso il suo parere riguardo ai nuovi arrivati, dall'allenatore Fonseca all'estremo difensore Pau Lopez.

Calciomercato Roma - da Rugani fino a Lovren : tutti i nomi per la difesa giallorossa : Il club giallorosso continua a cercare un difensore da regalare a Fonseca, sono tanti i profili sulla lista di Petrachi La Roma continua la ricerca di un difensore da regalare a Paulo Fonseca, un tassello importante da aggiungere alla propria batteria di centrali dopo la partenza di Kostas Manolas verso Napoli. LaPresse/Tano Pecoraro La trattativa con la Juventus per Rugani si è improvvisamente arenata, messa in stand-by dalle due società ...

Icardi - la Juve attende e il Napoli è su Llorente. Inter-Sanchez - trattativa ferma. Rugani verso la Roma. Il Calciomercato verso la chiusura : Il 2 settembre si chiude e non c’è più molto tempo. Mentre la Serie A è pronto al suo esordio, resta ancora poco più di una settimana prima della fine del calciomercato. E’ quello che ha fatto presente il Napoli a Mauro Icardi, stanco di attendere le decisioni dell’argentino e della moglie agente Wanda Nara. Intanto gli emissari di De Laurentiis si cautelano portando avanti la trattativa con lo svincolato Fernando Llorente. La Juventus ...

Calciomercato Roma News/ Non solo Lipsia sulle tracce di Schick - Ultime notizie - : Calciomercato Roma News, Ultime notizie sulle trattative giallorosse: sirene tedesche per il centravanti ceco, spunta anche un'altra pretendente.

Calciomercato Roma NEWS/ Salta Rugani - idea Kalinic - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative giallorosse: Salta Rugani, il difensore non sarà nella Capitale. idea Kalinic per l'attacco.

Calciomercato - le notizie di oggi – Colpo di scena Neymar-Juve - la nuova Roma e il botto della Fiorentina : Colpo DI scena Neymar-Juve – Nonostante la società avesse smentito la notizia, la suggestiva idea Neymar per la Juventuscontinua a tenere banco tra gli analisti di mercato. Quanto ipotizzato dalla stampa brasiliana, in merito ad un possibile inserimento dei bianconeri tra Barça e Real per l’asso del PSG, prende piede anche sul tabellone Stanleybet, che propone la Vecchia Signora proprio come opzione di mezzo (a 2,75) tra i blaugrana, ...