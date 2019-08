Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Demiral | ripresi i contatti con la Juventus

Calciomercato 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

Calciomercato - altro che Correa : al Milan serve Mauro Icardi! : La partita contro l’Udinese ha mostrato tutte le lacune e i limiti del primo Milan di Giampaolo. La sconfitta contro la squadra friulana ha lasciato non pochi strascichi nella dirigenza rossonera, che starebbe pensando a come sistemare le cose in questa ultima settimana di Calciomercato. L’esigenza è quella di intervenire nel reparto offensivo. L’idea numero uno è Correa, ma la prestazione inconcludente di Piatek contro ...

Calciomercato Milan - Massara : “Vogliamo tenere Suso”. Sulle entrate lascia le porte aperte… : “Suso è un giocatore forte e vogliamo tenerlo certamente. Poi il mercato è sempre aperto e lascia spazio alla fantasia“. Così il ds del Milan Frederic Massara parlando ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’esordio in campionato contro l’Udinese. Sempre in tema mercato, il dirigente rossonero ha fatto il punto sulla trattativa per Correa dell’Atletico Madrid. “E’ una suggestione alimentata ...

Calciomercato 24 agosto : Inter - Icardi può restare. Juve - pronte 4 cessioni. Milan-Correa - le ultimissime! : Calciomercato 24 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi sabato 24 agosto. JuveNTUS– Bianconeri chiamati a sfoltire la rosa in vista dell’ultima settimana di mercato. Perin resterà bianconero almeno fino a gennaio. Rugani si avvicina concretamente alla Roma, trattativa che potrebbe essere annunciata già nelle prossime ore. Da decidere e valutare il futuro di Emre […] L'articolo Calciomercato 24 agosto: Inter, Icardi può ...

Calciomercato Milan/ Giampaolo : 'Suso? Può succedere di tutto' - ultime notizie - : Calciomercato Milan: il tecnico dei rossoneri ha toccato vari argomenti nella conferenza stampa in vista del primo impegno in campionato contro l'Udinese.

Calciomercato Milan NEWS/ Come Icardi già Ibra - Vieri e Crespo! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, Ultime notizie: prima di Icardi passarono da una parte all'altra del naviglio campioni Come Vieri fino a Crespo

Calciomercato Milan NEWS/ Clamoroso inserimento per Icardi? - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, Ultime notizie sulle trattative rossonere: Clamoroso inserimento per Icardi? Laxalt conteso tra Atalanta e Marsiglia

Calciomercato - Crotone : Gabbia non si muove dal Milan - rossoblù forti su Heurtaux : Meno di 48 ore separano il Crotone dalla sfida contro il Cosenza, valevole per la prima giornata del nuovo campionato di Serie B 2019-2020 in programma all'Ezio Scida. La squadra rossoblù potrebbe accogliere già nelle prossime ore un nuovo acquisto: l'esperto attaccante argentino Maxi Lopez sembrerebbe infatti prossimo alla firma del contratto con il club calabrese, rientrando così in Italia dopo la sua ultima esperienza nel torneo di massima ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : svincolati per Crotone e Cosenza - affari Pescara-Milan : Novità di Calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Crotone ha chiuso il grande colpo Maxi Lopez, l’ex Torino rappresenta un lusso per il campionato cadetto ed adesso il club calabrese si candida ad assere grande protagonista nella prossima stagione. Il Cosenza ci prova per un altro svincolato, Mbakogu, piace anche Nzola mentre a centrocampo salgono le quotazioni ...

Calciomercato Milan - è Correa il botto finale del club rossonero : Calciomercato Milan – Un ultimo tassello per completare la rosa da mettere a disposizione di Giampaolo, è questa l’intenzione del Milan che ha costruito una squadra competitiva per la prossima stagione con l’obiettivo di conquistare la qualificazione in Champions League e ha bisogno di un ulteriore innesto in attacco per il definitivo salto di qualità. Leao rappresenta una sicurezza e con Piatek forma una coppia di tutto ...

Calciomercato Milan News/ Angel Correa sì - ma solo se parte Silva - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, ultime notizie: nel mirino Angel Correa, ma prima di arrivare al calciatore dell'Atletico Madrid devono cedere André Silva.

Calciomercato Milan - Icardi la nuova suggestione : Maldini starebbe pensando allo ‘sgarbo’ del secolo : Clamorosa indiscrezione rilasciata questa mattina da Il Giornale, secondo cui Mauro Icardi potrebbe finire nel mirino del Milan già in questa sessione di Calciomercato. Come è noto, il capitano dell’Inter è in uscita dal club nerazzurro (per volere della proprietà). Il Milan, secondo il quotidiano, potrebbe far leva sulla volontà di Icardi di restare nella città di Milano. Al momento, si tratterebbe solo di una suggestione, ma non è ...

Calciomercato Milan - ipotesi prestito per Andrea Conti : il terzino è nel mirino di due squadre : In queste ultime due settimane di Calciomercato potrebbe esserci una sorpresa in casa Milan. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, infatti, Andrea Conti potrebbe lasciare i rossoneri. La dirigenza del club di via Aldo Rossi starebbe tentando di convincere l’ex terzino dell’Atalanta ad accettare una soluzione in prestito secco. A tal proposito, la squadra che ha mostrato il maggior interesse per Conti è il Parma. I ducali stanno ...