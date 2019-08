Bruxelles | al via i colloqui per i nuovi commissari Solo Italia e Francia non hanno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) 26 agosto: la data era scolpita nell’agenda del governo dimissionario. Non un ultimatum ma un termine previsto dall’Unione europea per le proposte dei Paesi al presidente eletto Ursula von der Leyen, per la prossima Commissione: 24 Paesi su 27reso nota la propria scelta, mentre all’appello mancano, Romania e, dove la trattativa sui nomi è stata congelata dalla crisi di governo. “Prima i candidati vengono presentati, meglio è”, ha detto la portavoce dell’esecutivo Ue Mina Andreeva annunciando l’avvio dei. Il Belgio ha indicato l’ex ministro degli Esteri Didier Reynders (Liberale). L'articolo, al via iper inonpresentato candidati proviene da Il Fatto Quotidiano.

TommasoVacca1 : RT @giuslit: Ecco i risultati della pressione sulle banche a (s)vendere crediti in sofferenza (escutendo le garanzie relative a quei credit… - Comunica_Media : ??#Bruxelles al lavoro per l'#European #Future #Fund, un fondo da 100mld per finanziare le #imprese europee ??L'obie… - why_not54 : RT @angustina1963: @Keroppo L'agenzia delle entrate, si vocifera, prende gli ordini da Bruxelles. La via italiana al sovranismo è in salita… -