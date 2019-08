Bruxelles | al via i colloqui per i commissari Solo Italia | Francia e Romania non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) 26 agosto: la data era scolpita nell’agenda del governo dimissionario. Non un ultimatum ma un termine previsto dall’Unione europea per le proposte dei Paesi al presidente eletto Ursula von der Leyen per la prossima Commissione: 24 Paesi su 27 hanno reso nota la propria scelta, mentre all’appello mancano, dove la trattativa sui nomi è stata congelata dalla crisi di governo. “Prima i candidati vengono presentati, meglio è”, ha detto la portavoce dell’esecutivo Ue Mina Andreeva annunciando l’avvio dei. L’unica vera scadenza prevista dai Trattati, però, è quella del primo novembre, data di insediamento del nuovo esecutivo. Una volta pronta la Commissione sarà presentata in sala stampa da von der Leyen, probabilmente intorno a metà settembre. Ma per il momento, la presidente eletta mantiene il più stretto riserbo sulla sua ...

TutteLeNotizie : Bruxelles, al via i colloqui per i nuovi commissari. Solo Italia e Francia non hanno… - Cascavel47 : Bruxelles, al via i colloqui per i nuovi commissari. Solo Italia e Francia non hanno presentato candidati… - TommasoVacca1 : RT @giuslit: Ecco i risultati della pressione sulle banche a (s)vendere crediti in sofferenza (escutendo le garanzie relative a quei credit… -