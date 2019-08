Boris Pahor compie 106 anni | è l’ultimo grande vecchio della cultura italiana

Fonte : fanpage

(Di lunedì 26 agosto 2019) Oggi106. Doppie celebrazioni, da Trieste a Lubiana, per omaggiare ilscrittore italiano di lingua slovena. L'autore di "Necropoli" è nato prima dello scoppioguerra e ha superato la deportazione nei lager e la guerra in Africa. Non ha mai smesso di condannare i totalitarismi.

TgrRaiFVG : Boris Pahor compie 106anni, scrittore, intellettuale triestino di lingua slovena, testimone del‘900 e delle tragedi… - il_piccolo : #Trieste Lo scrittore Boris Pahor compie oggi 106 anni. Il regalo: un libro con tre inediti… - alfaalfaalfa5 : RT @IveserVenezia: Buon compleanno Boris! Boris Pahor compie 106 anni Lo festeggiano Trieste e Lubiana -