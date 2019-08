Bologna | docente pestato da straniero con precedenti

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 26 agosto 2019) Federico Garau Il 52enne si era già reso protagonista di brutali ed immotivate aggressioni commesse nei confronti di passanti a Udine e Pordenone, e per le quali aveva ricevuto una semplice denuncia a piede libero Brutale episodio di aggressione aai danni di ununiversitario italiano, verificatosi in pieno centro. I fatti si sono svolti nel pomeriggio di sabato e, secondo quanto riferito dai testimoni, si sarebbe trattato di un caso di violenza immotivato. La vittima, un 69enne, è stata infatti attaccata improvvisamente da un clochard di nazionalità olandese, uomo conspecifici, mentre camminava sotto i portici di via Santo Stefano per fare ritorno a casa. Ilè stato colpito in pieno volto da alcuni pugni che gli hanno procurato un forte choc iniziale, facendogli perdere i sensi. Caduto a terra esanime, l'uomo è stato aggredito con ...

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Bologna,docente universitario massacrato di botte:arrestato clochard #bologna - infoitinterno : Docente picchiato a Bologna, un arresto - infoitinterno : BOLOGNA: Docente universitario massacrato di botte, arrestato clochard -