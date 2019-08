Boca Juniors | vittoria contro il Banfield di Hernan Crespo | De Rossi in campo 90′ FOTO

Boca Juniors - tris col Quito : De Rossi in panchina : Il centrocampista Daniele De Rossi non è sceso in campo nel match di andata dei quarti di finale della Coppa Libertadores fra il Boca Juniors e Liga Deportiva Universitaria de Quito. Netto successo per il Boca che ha vinto con il netto risultato di 3-0 in trasferta ed ipotecando praticamente l’accesso alle semifinali, in caso di passaggio del turno sfiderà la vincente del match fra River Plate e Cerro Porteno. De Rossi deve ancora ...

LDU Quito-Boca Juniors : De Rossi in panchina/ Niente debutto in Libertadores di Tano : LDU Quito-Boca Juniors, De Rossi si accomoda in panchina. Salta il debutto in Copa Libertadores dell'ex centrocampista di casa Roma

Boca Juniors - un altro desiderio per De Rossi : “vorrei conoscere Riquelme - i tifosi del River mi rispettano” : Il centrocampista del Boca ha fatto il punto dopo tre settimane in Argentina, rivelando di voler incontrare Riquelme Emozioni a non finire per Daniele De Rossi in questa sua prima esperienza lontano dall’Italia, il centrocampista ex Roma si sta inserendo in fretta nei sistemi di gioco del Boca Juniors, anche se ancora va trovata l’intesa con i compagni. AFP/LaPresse La voglia di mettersi in gioco c’è eccome, il primo gol ...

Boca Juniors - De Rossi debutta alla Bombonera : vittoria 2-0 contro l’Aldosivi - cori e striscioni per l’ex Roma : Dopo in debutto in Copa Argentina, Daniele De Rossi ha esordito anche in campionato, giocando per la prima volta alla Bombonera, nella gara vinta 2-0 dal Boca Juniors contro l’Aldosivi nella terza giornata di Primera Division argentina. Il centrocampista, rimasto in campo tutti i novanta minuti, è stato omaggiato dai suoi nuovi tifosi con uno striscione in Romano (‘DDR Core de Roma‘). Per gli xeneixes a segno Tevez al ...

Boca Juniors - De Rossi costretto a cambiare numero di maglia : il motivo : Daniele De Rossi non indosserà la solita maglia numero 16 in occasione del suo debutto in Copa Libertadores con la maglia del Boca Juniors. Questo perché gli ‘Xeneizes’ hanno dato in prestito Cristian Pavon ai Los Angeles Galaxy, l’ex capitano della Roma prenderà il suo posto e per le regole della Conmebol dovrà indossare il numero che aveva Pavon, cioè il 7. Il Boca Juniors scenderà in campo nella notte tra il 21 e il 22 ...

Daniele De Rossi - debutto con gol con il Boca Juniors (che perde) : Argentina ai suoi piedi : debutto agrodolce con gol per Daniele De Rossi con il Boca Juniors. La sua nuova squadra viene eliminata ai rigori nei sedicesimi della Copa Argentina contro l'Almagro. L'ex romanista è rimasto in campo per quasi 80 minuti segnando al 28' un gol di testa con il quale ha portato in vantaggio il Boca.

VIDEO Ovazione da brividi dei tifosi del Boca Juniors per l’esordio di De Rossi : Stanotte è andato in scena il primo match della carriera di Daniele De Rossi con la maglia del Boca Juniors dopo 18 anni passati tra le fila della Roma. La partita vedeva fronteggiarsi Boca Juniors e Almagro nei sedicesimi di finale della Coppa d’Argentina a La Plata ma l’interesse dell’ambiente e dei tifosi era legato all’attesissima prima apparizione ufficiale del “Tano” con i colori degli Xeneizes. De Rossi ...

VIDEO Daniele De Rossi - il primo gol con la maglia del Boca Juniors : Si è aperta nel migliore dei modi l’esperienza di Daniele De Rossi con la nuova maglia del Boca Juniors. Nella notte italiana l’ex mediano della Roma ha fatto il suo esordio in campo con gli Xeneizes nei sedicesimi di finale della Coppa d’Argentina realizzando il gol del vantaggio dei suoi dopo 27′ di gioco con un bel colpo di testa su calcio d’angolo. Dal punto di vista personale non poteva esserci un esordio ...

Esordio con gol per De Rossi al Boca Juniors! Ma l’Almagro rovina la festa : Xeneizes sconfitti ai rigori in Copa Argentina [VIDEO] : Daniele De Rossi esordisce con un gol alla prima con la maglia del Boca Juniors: dopo la sua sostituzione però gli Xeneizses si fanno pareggiare e perdono ai rigori contro l’Almagro Finalmente il momento tanto atteso è arrivato: Daniele De Rossi ha fatto il suo Esordio con la maglia del Boca Juniors. Non poteva esserci modo migliore di festeggiare la prima partita con gli argentini di segnare subito un gol: sugli sviluppi di un ...

VIDEO – De Rossi - subito in gol all’esordio con il Boca Juniors : La prima ufficiale con la maglia del Boca Juniors è cominciato bene ma non benissimo per Daniele De Rossi. Esordio con gol, peccato per la sconfitta. VIDEO De Rossi – Non sono i gol il suo marchio di fabbrica ma farsi conoscere così davanti al suo pubblico è quanto di più si potesse chiedere all’esordio senza la maglia della Roma sulla pelle. El gol del eterno Daniele De Rossi en su debut con @BocaJrsOficial. Il Gladiatore: ...

Daniele De Rossi ricorderà per sempre il debutto con il Boca Juniors : Un giorno indimenticabile. Un’accoglienza da Imperatore. Daniele De Rossi ricorderà per sempre il proprio debutto con la maglia del Boca

Boca Juniors - arriva la prima convocazione per il centrocampista De Rossi : De Rossi si candida ad essere un grande protagonista con la maglia del Boca Juniors, il calciatore ex Roma può rappresentare un lusso in Argentina per qualità ed esperienza. L’ex Roma dopo aver saltato le prime due giornate della Primera Division è stato convocato per la prima volta, De Rossi risulta nell’elenco dei calciatori selezionati dal team di Buenos Aires per l’impegno casalingo di Copa Argentina, in programma ...

