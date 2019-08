Bitter Sweet spoiler | Asuman sparerà a Muzaffer con una pistola caricata a salve

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Nelle prossime settimane gli episodi di- Ingredienti d'amore riserveranno al pubblico colpi di scena e momenti drammatici che avranno come protagonistaPiran, la sorella di Nazli. La ragazza sarà vittima delle diaboliche macchinazioni messe in atto dal perfido Hakan Onder. Quest'ultimo userà la giovane per ricattare Nazli e costringerla a porre fine al matrimonio con Ferit. La cuoca accetterà di sottostare al ricatto dell'Onder per salvare la sorella dall'accusa di tentato omicidio. Hakan, infatti, è in possesso di un video compromettente in cuiimpugna unae spara a, un complice dell'Onder. In realtà, l'uomo non è morto, ma Hakan avrà ottenuto momentaneamente ciò che voleva: separare Nazli da Ferit.: nei prossimi episodima lasaràaccetterà di lavorare ad una serata ...

Notiziedi_it : Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: puntata di oggi in streaming, 23 agosto 2019 | video Mediaset… - KontroKulturaa : Anticipazioni Bitter Sweet, trame dal 26 al 30 agosto: la fine di Hakan - - zazoomnews : Can Yaman nuova vittoria per l’attore di Bitter Sweet: la sorpresa - #Yaman #nuova #vittoria #l’attore -