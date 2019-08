Biarritz | di cosa stanno parlando al G7 Trump e gli altri?

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) È un G7 che non si può dire noioso quello die nemmeno monotematico. A tenere banco ci sono la questione dei dazi (cavallo di battaglia di), la trattativa sulla Brexit (che è tematica europea) e l’Amazzonia in fiamme (che è problema e preoccupazione mondiale). A tutto questo si è aggiunto l’arrivo a sorpresa del ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Djavad Zarif.E I SUOI DAZI A chi lo legge su Twitter, ma anche a chi stacon lui in questi giorni il presidente degli Stati Uniti Donaldnon sembra più propenso alla trattativa che in passato. Nei tweet fa complimenti ai colleghi dicendo che tutti apprezzano i risultati dell’economia Usa e attacca la stampa americana su come sta trattando il G7 in particolare relativamente alle tensioni con glileader. https://twitter.com/realDonald/status/1165763483322834944 Certo è che glidi ...

InprovRed : Di cosa si parla al G7 - ageovaoasatana : mi spiegate cosa ci faccio ancora nel veneto orientale anziché essere a Biarritz avvolta da asciugamani bianchi o a… - Maurizio_56 : Cosa fa un Premier dimissionario e sfiduciato a Biarritz? -