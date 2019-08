Bianchi | razzisti e radicalizzati online Viviamo nel mondo di 4chan

Fonte : wired

(Di lunedì 26 agosto 2019) Wikimedia Commons Dalla strage di Christchurch a quella di El Paso, dall’elezione di Donald Trump agli apparentemente innocui meme di internet. Sempre più spesso la stretta attualità ci pone dinnanzi a degli avvenimenti che influiscono in maniera concreta e diretta sulla nostra realtà, ma le cui radici, in un modo o nell’altro, affondano in luoghi del web a noi quasi del tutto sconosciuti. Certo, col tempo abbiamo imparato a fare i conti con un dibattito pubblico scandito dai ritmi e dalle modalità dei principali social network, ambienti nei quali sono nate e cresciute numerose trame laterali poi divenute oggetto di cronaca politica, ma questa è tutta un’altra storia. Questa è la storia delle imageboard – o chan, se volete – siti web nati per discutere di anime e che, per un breve periodo, sembravano poter rappresentare l’incarnazione più pura di quella ...

