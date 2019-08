Beatrice e Ludovica Valli di nuovo zie | annuncio della sorella Eleonora

Uomini e Donne - i fan ipotizzano attriti tra Ludovica Valli e sua sorella Beatrice : Se negli ultimi giorni l'ex tronista Ludovica Valli è tornata a far parlare di sé, tramite il suo profilo Instagram, raccontando i motivi della rottura con l'ex fidanzato ed ex personal trainer; nelle ultime ore non ha esitato a rispondere alle domande dei suoi followers in merito al rapporto con la sorella Beatrice. Si ipotizzano attriti tra le due sorelle Valli Non è la prima volta che i fan delle due sorelle insinuano che nel loro rapporto ci ...