Basket | Torneo di Shenyang 2019 | senza Hackett è passo indietro Italia | la Nuova Zelanda

Basket - Torneo di Shenyang 2019 : l’Italia cede solo nel finale alla Francia - belle prestazioni di Belinelli e Gallinari : Segnali sempre più convincenti arrivano dall’Italia al Torneo AusTiger, in corso di svolgimento tra Shenyang e Anshan. La Nazionale di Meo Sacchetti perde contro la Francia per 80-82, ma rimane in partita fino alla conclusione, sospinta dai 20 punti di Marco Belinelli, dai 15 di Danilo Gallinari, dai 14 di Alessandro Gentile e dai 10 di un validissimo Amedeo Tessitori. Gli azzurri si inchinano solo di fronte alla sostanza di Rudy Gobert e ...

Italia-Francia Basket oggi - Torneo di Shenyang 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si gioca quest’oggi il secondo dei tre incontri in programma per l’Italia al Torneo AusTiger, in corso di svolgimento tra Shenyang e Anshan, in Cina. Questa volta, di fronte c’è la Francia. La formazione di Meo Sacchetti affronta una delle principali candidate a giocarsi le medaglie: la squadra transalpina possiede uno dei roster più profondi e completi dei Mondiali che si stanno avvicinando. Il coach è Vincent Collet, da dieci ...

Verso i Mondiali di Basket 2019 : domani gli azzurri sfidano la Francia al torneo AusTiger : Nazionale A, torneo AusTiger a Shenyang e Anshan: domani Italia-Francia (ore 9.30 italiane). Lunedì la Nuova Zelanda ad Anshan (13.30 italiane) La FIBA World Cup è dietro l’angolo. Tra una settimana l’Italia farà il proprio ritorno, dopo 13 anni, ad un Mondiale. L’esordio nel gruppo D di Foshan contro le Filippine sarà già decisivo per il cammino degli azzurri, che hanno come obiettivo primario superare il primo turno finendo nelle prime ...

Basket - Torneo di Shenyang 2019 : l’Italia s’è desta contro la Serbia. Francia come test di continuità : In soli 40 minuti in terra cinese l’Italia ha saputo mandare molti più segnali positivi di quanti non ne avesse mai fatti venire alla luce lungo tutta la preparazione. Il rientro di Danilo Gallinari e di Gigi Datome ha ridato nuova linfa al gruppo azzurro, capace, nel Torneo AusTiger, di giocare una partita contro la Serbia molto diversa da quella di Atene, rischiando anche di vincerla sfruttando un lungo passaggio a vuoto degli uomini di ...

Basket - Torneo di Shenyang 2019 - Meo Sacchetti : “Dobbiamo fare meno errori nelle fasi cruciali”. Belinelli : “Prova positiva” : Sorrisi con un po’ di delusione per quella che, più che un’occasione mancata, si può considerare una soddisfazione svanita proprio sul più bello per l’Italia al Torneo AusTiger. La sconfitta con la Serbia è arrivata sul filo di lana e dopo una grande rimonta dal 48-64, con un parziale di 14-0. Queste le dichiarazioni di coach Meo Sacchetti al termine della partita, rilasciate al sito della FIP: “Per competere con queste ...

Basket - Torneo di Shenyang 2019 : l’Italia rimonta la Serbia ma alla fine cede per 71-65 : Nella partita inaugurale dell’AusTiger Cup giocata a Shenyang, ultimo test in vista dei Mondiali di Cina che iniziano il 31 agosto, l’Italia ha perso con onore dalla Serbia per 71-65, punteggio ben diverso dal 96-64 subito sei giorni fa dagli stessi avversari nell’Acropolis Tournament di Atene. La partita comincia senza Alessandro Gentile, in quanto il figlio di Nando resta fuori per una dorsalgia che tuttavia, da quanto riporta il sito FIP, non ...

Basket - Mondiali 2019 : l’Italia si scalda al Torneo AusTiger. Gli azzurri convocati - Datome e Gallinari tornano in campo : Mancano appena nove giorni all’inizio dei Mondiali 2019 di Basket e l’Italia si sta avvicinando a grandi passi al suo esordio nella rassegna iridata ma prima di calcare il palquet nella manifestazione più importante della stagione bisognerà affrontare il Torneo AusTiger, ultimo evento di preparazione. Gli azzurri saranno impegnati tra Shenyang e Anshan contro Serbia (23 agosto, ore 13.30), Francia (25 agosto, ore 09.30) e Nuova ...

Basket - Torneo di Shenyang 2019 : Italia agli ultimi test contro Serbia - Francia e Nuova Zelanda prima dei Mondiali : Si avvicina per l’Italia il Torneo AusTiger, che si disputa tra Shenyang e Anshan, in Cina, e mette gli azzurri, agli ultimi test prima dei Mondiali, di fronte a Serbia, Francia e Nuova Zelanda tra il 23 e il 26 agosto. Meo Sacchetti è pronto a mettere insieme gli ultimi dati a propria disposizione prima di operare gli ultimi due tagli che porteranno il roster azzurro a 12 giocatori, quelli che viaggeranno verso Foshan. Saranno sfide ...