Basket | Mondiali 2019 | i convocati dell’Italia arriveranno il 29 agosto Gli ultimi dubbi

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019) Dopo la sconfitta dell’Italia contro la Nuova Zelanda di pochi minuti fa al torneo AusTiger, è arrivata tramite l’account Twitter della FIP la comunicazione che la riduzione definitiva del roster da 14 a 12 elementi per iavverrà non oggi, ma giovedì 29. Si tratta dell’ultimo giorno disponibile, come da direttive FIBA, per inoltrare l’elenco di coloro che vivranno la rassegna iridata. Tutte le indicazioni emerse in queste ultime settimane lasciano pensare che siano due i principali ballottaggi in casa azzurra: in particolare, i due nodi da sciogliere sono tra Giampaolo Ricci e Amedeo Tessitori e tra Brian Sacchetti e Ariel Filloy. Quest’ultimo implica una scelta netta, perché vuol dire portare un’ala o un play in più, con tutte le differenze che ciò può comportare in termini di filosofia cestistica e non solo. Saranno, dunque, giorni di ...

