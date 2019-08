Barbara D’Urso | il décolleté in primo piano manda in estasi i fan | foto

Barbara D’Urso in vacanza con Filippo Nardi - lei nega il gossip : “Non siamo fidanzati” : “Giuro, non siamo fidanzati”: così Barbara D’Urso ha smentito le voci di un flirt con Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi. La conduttrice e l’amico sono in vacanza insieme da qualche giorno. Con loro c’è un gruppo di amici del quale fanno parte anche le neo spose Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. La D’Urso e Nardi sono stati fotografati insieme più volte negli ultimi giorni, cosa che ha favorito la nascita di ...

Barbara D’Urso e Filippo Nardi stanno insieme? Ora parla direttamente lei : Filippo Nardi e Barbara d’Urso fidanzati? Vacanze insieme Chi ha visto le ultime storie Instagram pubblicate da Barbara d’Urso si sarà senz’altro domandato se la conduttrice di Canale 5 ha trovato l’amore. Perché scriviamo questo? Diciamo che Barbara non sta facendo una vacanza sola soletta ma è in compagnia di Eva Grimaldi, della sua compagna […] L'articolo Barbara d’Urso e Filippo Nardi stanno insieme? Ora ...

Da Barbara D’Urso a Simona Ventura : gli appelli per salvare l’Amazzonia : Barbara d’Urso allarmata per quanto sta accadendo alla foresta amazzonica. E, insieme ad altri vip, lancia un appello Quello che sta accadendo al nostro pianeta, in questi giorni, è davvero tanto terribile. La Foresta Amazzonica, polmone verde della terra, sta bruciando e così sono in tantissimi i personaggi pubblici che hanno lanciato degli appelli. Tra […] L'articolo Da Barbara d’Urso a Simona Ventura: gli appelli per salvare ...

Barbara D’Urso - sirenetta in costume a 62 anni : lo scatto social fa boom di like : Dopo un’impegnatissima stagione televisiva, fra impegni serali con “Grande Fratello” e “Live – Non è la D’Urso” o pomeridiani con “Pomeriggio Cinque”, Barbara D’Urso ha finalmente abbandonato gli studi televisivi Mediaset per godersi un po’ di meritato riposo. La reginetta degli ascolti, molto attiva sul social, ha postato una sua foto in costume su Instagram facendo il boom di like.-- -- Lo scatto vede Barbara sdraiata in acqua con un costume ...

“Sembra tuo figlio!”. Barbara D’Urso in vacanza con ‘lui’ e volano commenti feroci : Barbara D’Urso, e ora più di qualcuno comincia a ipotizzare che con “lui” ci sia più di un’amicizia. La regina di Mediaset presto tornerà al timone dei suoi programmi e mentre i fan non vedono l’ora che ricomincino Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, la conduttrice si gode ancora un po’ di relax al mare. Non da sola, però. Con lei c’è ancora Filippo Nardi, noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato a ...

Barbara D’Urso in vacanza a Capalbio con Filippo Nardi. Il web si scatena : «Sembra tuo figlio» : Barbara D’Urso, la conduttrice più amata e più odiata dagli italiani, è in vacanza tra Capalbio e Noto (Toscana), in attesa di riprendere a settembre la conduzione di Pomeriggio 5, ma non è sola. Con lei c’è Filippo Nardi, noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato ad una delle primissime edizioni del Grande Fratello e all’Isola dei famosi. Barbara è stata invitata da Nardi nella sua sfarzosa villa di Capalbio, ...

Damiano Er Faina a Temptation. Deianira : “Ha offeso Barbara D’Urso!” : Barbara D’Urso insultata da Damiano Er Faina: Temptation Island Vip a rischio? La seconda edizione di Temptation Island Vip ha ufficializzato le sei coppie. Tra i concorrenti ci sarà anche Damiano Er Faina, l’odiatore e urlatore della cucina più famoso del web, con la fidanzata Sharon Macri. I video di Damiano Coccia, alias Er Faina, sono seguiti e molto discussi, visti i toni usati e gli argomenti trattati, come i vari attacchi a ...

Barbara D’Urso in vacanza con Filippo Nardi e il web si scatena : Barbara D’Urso è in vacanza tra Capalbio e Noto (Toscana), in attesa di riprendere a settembre la conduzione di “Pomeriggio 5”, ma non è sola. Con lei c’è Filippo Nardi, Barbara è stata invitata da Nardi nella sua villa di Capalbio, dove si trova dai primi giorni di luglio. Da allora le foto sui social che li ritraggono insieme sono tantissime, tra scatti in piscina e relax in spiaggia, tanto che si vocifera che tra i due sia sbocciato un nuovo ...

Barbara D’Urso - sirenetta in costume a 62 anni : lo scatto social fa boom di like : Dopo un’impegnatissima stagione televisiva, fra impegni serali con “Grande Fratello” e “Live – Non è la D’Urso” o pomeridiani con “Pomeriggio Cinque”, Barbara D’Urso ha finalmente abbandonato gli studi televisivi Mediaset per godersi un po’ di meritato riposo. La reginetta degli ascolti, molto attiva sul social, ha postato una sua foto in costume su Instagram facendo il boom di like. Lo scatto vede Barbara sdraiata in ...

Pamela Prati ringrazia Maurizio Costanzo e attacca Barbara D’Urso : La showgirl Pamela Prati si sfoga sui social su “Instagram”: «Sono una soubrette e tornerò a fare quello, non dando modo a programmi, che hanno VIVACCHIATO (termine più preciso non poteva esserci) su una storia per me dolorosa, di continuare a vivere di luce riflessa perché privi di argomenti validi». Pamela Prati in un post pubblicato su “Instagram” che la ritrae seduta accanto a Maurizio Costanzo, sembra lanciare una frecciatina a Barbara ...

Pamela Prati : Stimo Maurizio Costanzo ... frecciatina a Barbara D’Urso : Pamela Prati torna a parlare con uno sfogo sui social su “Instagram”: «Sono una soubrette e tornerò a fare quello, non dando modo a programmi, che hanno VIVACCHIATO (termine più preciso non poteva esserci) su una storia per me dolorosa, di continuare a vivere di luce riflessa perché privi di argomenti validi». Pamela Prati in un post pubblicato su “Instagram” che la ritrae seduta accanto a Maurizio Costanzo, sembra lanciare una frecciatina ...

Da Ilary Blasi a Barbara D’Urso : tutti i Vip ricordano Nadia Toffa : Nadia Toffa è morta. Da Ilary Blasi a Barbara d’Urso, i suoi amici e colleghi la ricordano così La notizia della morte di Nadia Toffa è stato un pugno allo stomaco. Un colpo al cuore per il pubblico italiano, tanto affezionato a lei, e per i suoi amici e colleghi, che avevano avuto l’onore di […] L'articolo Da Ilary Blasi a Barbara d’Urso: tutti i Vip ricordano Nadia Toffa proviene da Gossip e Tv.

“Oggi sono triste”. Nadia Toffa - anche Barbara D’Urso si apre per la morte della Iena : Un risveglio traumatico quello di martedì 13 agosto, quando l’Italia si è svegliata con la notizia della morte di Nadia Toffa. La giornalista aveva appena compiuto 40 anni e lottava da anni contro un tumore. Aveva scoperto di essere malata mentre stava realizzando un servizio per Le Iene a Trieste. In quell’occasione ebbe un malore e, quando ritornò alla conduzione de Le Iene, raccontò a tutti di essere malata. I suoi colleghi, che non sapevano ...

Barbara D’Urso - retroscena su Nadia Toffa : “Oggi sono triste” : Nadia Toffa è morta: Barbara D’Urso pubblica l’ultimo messaggio Martedì 13 agosto è morta Nadia Toffa, da tempo malata di cancro. Lo scorso 10 giugno aveva compiuto 40 anni. A darne l’annuncio è stata la redazione della trasmissione Le Iene di cui Nadia faceva parte da molti anni. Sicuramente sarà una giornata triste per tutti per la morte di Nadia Toffa, definita ‘La Guerriera’, come hanno e continuano a scrivere ...