Barbara D' Urso | il décolleté da urlo a 62 anni fa impazzire il web

Barbara D’Urso in vacanza con Filippo Nardi - lei nega il gossip : “Non siamo fidanzati” : “Giuro, non siamo fidanzati”: così Barbara D’Urso ha smentito le voci di un flirt con Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi. La conduttrice e l’amico sono in vacanza insieme da qualche giorno. Con loro c’è un gruppo di amici del quale fanno parte anche le neo spose Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. La D’Urso e Nardi sono stati fotografati insieme più volte negli ultimi giorni, cosa che ha favorito la nascita di ...

Barbara D'Urso e Filippo Nardi - la conduttrice smentisce il flirt : 'Ma no giuro' : In queste ultime settimane è circolato con insistenza un gossip riguardante una presunta storia d'amore tra la conduttrice Mediaset Barbara D'Urso e l'ex concorrente del Grande Fratello Filippo Nardi. I numerosi fan della presentatrice, infatti, hanno notato come negli ultimi interventi social della loro beniamina fosse quasi sempre presente il 50enne londinese, apprendendo al contempo che avevano deciso di trascorrere gran parte delle vacanze ...

Barbara D'Urso beccata con lui in vacanza : clamorosa voce - chi è il famosissimo vip che l'ha conquistata : Gira una voce pazzesca su Barbara D'Urso. Pare che la conduttrice di Canale 5 abbia trovato l'amore con Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello e de L'Isola dei Famosi. I due sono in vacanza insieme, in compagnia di Eva Grimaldi e della sua compagna Imma Battaglia. Lei in realtà smentisce:

Barbara d'Urso e Filippo Nardi sono fidanzati? La conduttrice chiarisce ogni dubbio : Barbara d'Urso e Filippo Nardi sono fidanzati? Questa è probabilmente una delle domande di questa estate 2019. Molti curiosi e molti fan della conduttrice di Canale 5 e dell'ex...

Barbara d’Urso e Filippo Nardi stanno insieme? Ora parla direttamente lei : Filippo Nardi e Barbara d’Urso fidanzati? Vacanze insieme Chi ha visto le ultime storie Instagram pubblicate da Barbara d’Urso si sarà senz’altro domandato se la conduttrice di Canale 5 ha trovato l’amore. Perché scriviamo questo? Diciamo che Barbara non sta facendo una vacanza sola soletta ma è in compagnia di Eva Grimaldi, della sua compagna […] L'articolo Barbara d’Urso e Filippo Nardi stanno insieme? Ora ...

Da Barbara d’Urso a Simona Ventura : gli appelli per salvare l’Amazzonia : Barbara d’Urso allarmata per quanto sta accadendo alla foresta amazzonica. E, insieme ad altri vip, lancia un appello Quello che sta accadendo al nostro pianeta, in questi giorni, è davvero tanto terribile. La Foresta Amazzonica, polmone verde della terra, sta bruciando e così sono in tantissimi i personaggi pubblici che hanno lanciato degli appelli. Tra […] L'articolo Da Barbara d’Urso a Simona Ventura: gli appelli per salvare ...

La Vita in Diretta - Lorella Cuccarini lancia una frecciata a Barbara D'Urso : "Si può avere un caffè?" : Il confronto-scontro tra Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D'Urso su Canale5, e La Vita in Diretta, presentata dall'inedito duo Lorella Cuccarini e Alberto Matano su Rai1, sembra essere già iniziato. In questi giorni infatti Rai1 sta trasmettendo il promo della nuova edizione del programma, che

Barbara D'Urso - choc : 'Malgioglio spogliati!'/ Video - lui 'ma dove vado a seno nudo?!' : Barbara D'Urso, scherzo diabolico a Malgioglio che reagisce colpendo la conduttrice con guanti e borsetta: ecco com'è andata, il Video

Grande Fratello - Filippo Nardi e le foto con Barbara D'Urso in bikini. Clamorosa voce : "Amicizia molto intima" : Malizioso sospetto su Barbara D'Urso. In vacanza tra Capalbio e Noto (Toscana), la regina di Mediaset e conduttrice di Pomeriggio 5 e Grande Fratello sta trascorrendo alcuni giorni nella villa di niente meno che Filippo Nardi, mitologico "conte" della seconda edizione del Grande Fratello e già conco

Temptation - Damiano Er Faina paragonò Barbara D'Urso a una vacca e le disse : 'Ammazzati' : Ieri pomeriggio sono state anticipate le sei coppie ufficiali che prenderanno parte alla prossima edizione di Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e quest'anno condotto da Alessia Marcuzzi. Un'edizione molto attesa ma che tuttavia ha suscitato subito una marea di polemiche per la presenza di alcuni personaggi che non sono graditissimi al pubblico. Tra questi vi è sicuramente Damiano ...

Barbara D’Urso - sirenetta in costume a 62 anni : lo scatto social fa boom di like : Dopo un’impegnatissima stagione televisiva, fra impegni serali con “Grande Fratello” e “Live – Non è la D’Urso” o pomeridiani con “Pomeriggio Cinque”, Barbara D’Urso ha finalmente abbandonato gli studi televisivi Mediaset per godersi un po’ di meritato riposo. La reginetta degli ascolti, molto attiva sul social, ha postato una sua foto in costume su Instagram facendo il boom di like.-- -- Lo scatto vede Barbara sdraiata in acqua con un costume ...

“Sembra tuo figlio!”. Barbara D’Urso in vacanza con ‘lui’ e volano commenti feroci : Barbara D’Urso, e ora più di qualcuno comincia a ipotizzare che con “lui” ci sia più di un’amicizia. La regina di Mediaset presto tornerà al timone dei suoi programmi e mentre i fan non vedono l’ora che ricomincino Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, la conduttrice si gode ancora un po’ di relax al mare. Non da sola, però. Con lei c’è ancora Filippo Nardi, noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato a ...

Barbara D’Urso in vacanza a Capalbio con Filippo Nardi. Il web si scatena : «Sembra tuo figlio» : Barbara D’Urso, la conduttrice più amata e più odiata dagli italiani, è in vacanza tra Capalbio e Noto (Toscana), in attesa di riprendere a settembre la conduzione di Pomeriggio 5, ma non è sola. Con lei c’è Filippo Nardi, noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato ad una delle primissime edizioni del Grande Fratello e all’Isola dei famosi. Barbara è stata invitata da Nardi nella sua sfarzosa villa di Capalbio, ...

Damiano Er Faina a Temptation. Deianira : “Ha offeso Barbara D’Urso!” : Barbara D’Urso insultata da Damiano Er Faina: Temptation Island Vip a rischio? La seconda edizione di Temptation Island Vip ha ufficializzato le sei coppie. Tra i concorrenti ci sarà anche Damiano Er Faina, l’odiatore e urlatore della cucina più famoso del web, con la fidanzata Sharon Macri. I video di Damiano Coccia, alias Er Faina, sono seguiti e molto discussi, visti i toni usati e gli argomenti trattati, come i vari attacchi a ...