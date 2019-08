Auto | la via obbligata alle alleanze Gli investimenti spingono le fusioni

Traffico Autostrade in tempo reale/ Viabilità 24-25 agosto : code A1 Milano Bologna : Traffico autostrade, Viabilità weekend 24-25 agosto: le ultime notizie in tempo reale. code sull'A1 Milano-Bologna, le situazioni più critiche.

Controesodo : Automobile.it - vademecum per viaggiare sicuri : Roma, 23 ago. (Labitalia) - Alla vigilia del secondo weekend di Controesodo estivo, automobile.it, [...]

Fa un giro di prova in Autostrada con un’Auto cabrio e appoggia sul sedile 23 mila euro in contanti per comprarla - le banconote dopo pochi chilometri volano via : Un danno molto rilevante per un giovane tedesco avvenuto in pochissimi minuti. Il ragazzo finalmente stava coronando un sogno, acquistare una bellissima auto cabriolet ma il sogno è diventato un incubo. Il ragazzo ha voluto fare un giro di prova sulla vicina autostrada con l’auto. La concessionaria non ha posto vieti e il ragazzo si è subito messo al volante dell’auto e ha iniziato a guidare in modo molto spedito l’autovettura. Solo ...

Governo - via alle consultazioni : Casellati - Fico - Autonomie - Misto e Leu al Quirinale. La diretta : Con l’arrivo al Quirinale del presidente del Senato, Elisabetta Casellati, hanno preso il via le consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sentito telefonicamente il suo predecessore, Giorgio Napolitano, per la soluzione della crisi di Governo. alle 16.45 invece è atteso al Colle il presidente della Camera, Roberto Fico. Successivamente inizieranno i colloqui con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari: alle 17.30 ...

Pavia - sale per scherzo su Auto in marcia : in coma 39enne : Stava andando al lavoro e, per una goliardata, ha deciso di salire sul cofano dell'auto guidata da una donna, l'uomo è ricoverato al policlinico San Matteo. Un 39enne di Pavia è stato portato al policlinico San Matteo in codice rosso dopo essere stato vittima di un grave incidente. Secondo quanto è possibile leggere dall'agenzia di stampa Ansa, per un atto scherzoso, l'uomo avrebbe deciso di salire sul cofano dell'autovettura guidata ...

Mamma viaggia col figlio di 16 giorni nudo e ricoperto di formiche sul pavimento dell’Auto : La donna era stata fermata per semplici violazioni stradali ma dopo che gli agenti si sono resi conto di quanto stava accadendo nell'auto, con il neonato privo di qualsiasi sistema di sicurezza, per la 32enne è scattato l'arresto.

Francia : viaggia coi figli che dormono in Auto e nel bagagliaio il cadavere della moglie : Un uomo è stato fermato mentre rientrava dall’Italia in Francia, dove risiede. La polizia lo ha individuato nei pressi di Annecy, in Alta Savoia, e ha scoperto che nel bagagliaio dell’auto, nascosto in una valigia, c’era il corpo senza vita di sua moglie. In auto anche i figli di 6 e 8 anni, che dormivano.

Tutor sulle Autostrade saranno riattivati - via libera della Cassazione : Tutor sulle autostrade saranno riattivati, via libera della Cassazione La Cassazione ha ritenuto infondate le motivazioni per cui la Corte d'appello di Roma aveva stabilito che il brevetto del sistema di controllo della velocità fosse stato copiato dalla società toscana Craft. Il sistema verrà riattivato già per il ...

Incidente - Auto si ribalta in via Cozzo Rotondo a Modica : Incidente, auto si ribalta in via Cozzo Rotondo a Modica. Dopo essersi schiantata contro un muro si ribalta

Traffico Autostrade Ferragosto in tempo reale/ Viabilità : A1 Milano-Bologna coda 2 km : Traffico autostrade Ferragosto 2019 in tempo reale: prime code e rallentamenti in A10 a causa di un incidente, le ultime notizie aggiornate.

Migranti - Open Arms a Lampedusa dopo il via libera del Tar. Salvini : ?«Non Autorizzo lo sbarco» : I giudici amministrativi accolgono il ricorso della Ong: vizio di eccesso di potere e violazione delle norme di diritto internazionale. La nave con a bordo 147 persone attende un porto sicuro da 13 giorni. Scontro Conte-Salvini sullo sbarco