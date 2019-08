Auto al configuratore - BMW Serie 1 | come cambia dalla versione base a quella top

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il lancio della nuova BMW1 (F40) è previsto in Italia per fine settembre, ma dal sito della Casa è già possibile stilare alcuni preventivi virtuali attraverso il. Nei limiti delle opzioni disponibili a oggi, lo abbiamo esplorato per vederela due volumi bavarese variaall'allestimento top, per quel che offre di. L'esempio è di una 118i, l'unica al momento selezionabile. Dei sei allestimenti previsti, ne abbiamo confrontati quattro, quelli in cui l'esteticain modo evidente: il, con l'aggiunta solo della vernice bianca per motivi iconografici; lo Sport,intermedio; gli M Sport e Luxury - equipaggiamenti entrambi piuttosto ricchi ma pensati per clienti diversi tra loro - per quanto riguarda l'alto di gamma. A completare l'offerta ci sono anche gli allestimenti Advantage (da 29.100 euro) e Business ...

