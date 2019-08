Astronauta accusata di aver spiato dallo spazio il conto corrente della sua ex

Primo reato nello spazio? Nasa indaga/ Astronauta accusata da ex 'da Iss violò conto' : Anne McClain si sarebbe macchiata del Primo reato commesso nello spazio: le accuse della ex moglie 'ha violato il mio conto corrente dalla Iss'.

Usa - primo caso di reato in orbita : l’Astronauta Anne McClain accusata dall’ex moglie di accesso improprio al suo conto dall’Iss : Una coppia omosessuale, ora separata, si avvia ad essere al centro della prima causa per un reato commesso in orbita. Si tratta di Summer Worden, una ex 007 dell’aeronautica Usa residente in Kansas, e Anne McClain, astronauta decorata della Nasa. La prima ha accusato l’ormai ex coniuge di aver violato le sue credenziali di accesso al conto bancario mentre si trovava sulla stazione spaziale internazionale (Iss) nel corso di una missione di sei ...