Ascolti TV | Domenica 25 agosto 2019

(Di lunedì 26 agosto 2019) Vieri e Cassano a Tiki Taka Nella serata di ieri,25, su Rai1, per il ciclo Purchè Finisca Bene, Una Villa per Due ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Ti amo in tutte le lingue del mondo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2, per gli Europei di Pallavolo femminili, Italia-Ucraina ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 Tiki Taka – Prima Serata ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 la serie Hudson e Rex ha raccolto davanti al video 000 spettatori pari ad uno share dell’%. Su Rete4 lo speciale in replica Una Serata Bella… per te, Mogol! è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Atlantide ha interessato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. ...

