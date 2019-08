Ascolti TV | Domenica 25 agosto 2019. Una Villa per Due 13% - Pallavolo 7.5% - Tiki Taka 5.5% : Vieri e Cassano a Tiki Taka Nella serata di ieri, Domenica 25 agosto 2019, su Rai1, per il ciclo Purchè Finisca Bene, Una Villa per Due ha conquistato 2.126.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Ti amo in tutte le lingue del mondo ha raccolto davanti al video 1.815.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2, per gli Europei di Pallavolo femminili, Italia-Ucraina ha catturato l’attenzione di 1.333.000 spettatori (7.5%). Su ...

Ascolti TV | Domenica 18 agosto 2019. Una Ferrari per due 12% - L’Inganno 8.2% : Una Ferrari per Due - Aurora Ruffino Su Rai1 Purché Finisca Bene – Una Ferrari per Due ha conquistato 1.744.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale 5 L’Inganno ha raccolto davanti al video 1.262.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Rai2 Scomparsa nel Nulla ha catturato l’attenzione di 1.074.000 spettatori (6.9%). Su Italia 1 … E alla fine arriva Polly ha intrattenuto 1.121.000 spettatori con il 7.2% di ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 11 agosto : vince il film Un marito di troppo : Rai1 vince il prime time dell’11 agosto con il film Un marito di troppo, visto da 1.779.000 telespettatori (share 12,85%). Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio, a breve distanza, per Rai2 con la partita di pallavolo disputata tra l’Italia e la Serbia che è stata seguita da 1.713.000 telespettatori e uno share del’11,53%. Terzo posto per Canale 5 con il film ‘Cake‘, che ha ottenuto 1.310.000 telespettatori ...

Ascolti TV | Domenica 11 agosto 2019. Un Marito di Troppo 12.9% - la Pallavolo 11.5% - Cake 9.1% : Un Marito di Troppo - Flavio Parenti Su Rai1 Purché Finisca Bene – Un Marito di Troppo ha conquistato 1.779.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale 5 Cake ha raccolto davanti al video 1.310.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Serbia-Italia ha catturato l’attenzione di 1.713.000 spettatori (11.5%). Su Italia 1 Parto col Folle ha intrattenuto 738.000 spettatori con il 5% di share. Su ...

