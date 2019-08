Ascolti tv | 25 agosto 2019 | i dati della prima puntata di Tiki Taka

Ascolti TV | Domenica 25 agosto 2019. Una Villa per Due 13% - Pallavolo 7.5% - Tiki Taka 5.5%. La Domenica Sportiva riparte dal 7.1% (Altra DS 4.2%) : Vieri e Cassano a Tiki Taka Nella serata di ieri, Domenica 25 agosto 2019, su Rai1, per il ciclo Purchè Finisca Bene, Una Villa per Due ha conquistato 2.126.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Ti amo in tutte le lingue del mondo ha raccolto davanti al video 1.815.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2, per gli Europei di Pallavolo femminili, Italia-Ucraina ha catturato l’attenzione di 1.333.000 spettatori (7.5%). Su ...

Ascolti tv domenica 25 agosto 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film tv Una villa per due, per il ciclo "Purché finisca bene", ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Ucraina-Italia Europei 2019 Pallavolo Femminile ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Hudson e Rex ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Ti amo in tutte le lingue del mondo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Tiki ...

Ascolti TV | Domenica 25 agosto 2019. Una Villa per Due 13% - Pallavolo 7.5% - Tiki Taka 5.5% : Vieri e Cassano a Tiki Taka Nella serata di ieri, Domenica 25 agosto 2019, su Rai1, per il ciclo Purchè Finisca Bene, Una Villa per Due ha conquistato 2.126.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Ti amo in tutte le lingue del mondo ha raccolto davanti al video 1.815.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2, per gli Europei di Pallavolo femminili, Italia-Ucraina ha catturato l’attenzione di 1.333.000 spettatori (7.5%). Su ...

Ascolti TV | Domenica 25 agosto 2019 : Vieri e Cassano a Tiki Taka Nella serata di ieri, Domenica 25 agosto 2019, su Rai1, per il ciclo Purchè Finisca Bene, Una Villa per Due ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Ti amo in tutte le lingue del mondo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2, per gli Europei di Pallavolo femminili, Italia-Ucraina ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 Tiki Taka – ...

Ascolti Tv Domenica 25 agosto - più visti del giorno : Ascolti Tv Domenica 25 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Una Villa per Due – Purchè finisca bene – Rai 1 – milioni e % Ti amo in tutte le lingue del mondo – Canale 5 – milioni e % Europei Volley Femminile Ucraina – Italia – Rai 2 – milioni e % Tiki Taka speciale prime time – Italia 1 – milioni e % Una serata bella per te, Mogol – Rete 4 – mila e ...

Ascolti tv - dati Auditel sabato 24 agosto : vince l’omaggio di Techetechetè a Luciano Pavarotti : In un sabato sera con un’offerta dominata dalla musica è l’omaggio a Luciano Pavarotti cui era dedicata la puntata di “Techetechetè Superstar” in prima serata su Rai1 ad avere maggior seguito. Il racconto della carriera artistica del grande tenore ricostruito attraverso il repertorio audio-video delle Teche Rai è stato visto da 2 milioni 610mila telespettatori pari al 15.9% di share. A seguire molto bene anche “La ...

Ascolti tv sabato 24 agosto 2019 : Prime Time Su Rai 1 Techetechetè Supe 00 telespettatori, share 15,9%. Su Rai 2 Il film L'uomo che non avrei mai dovuto amare ha registrato 1.248.000 telespettatori, share 7,6%. Su Rai 3 Il film Hurricane - Il grido dell'innocenza ha registrato 753.000 telespettatori, share 4,7%. Su Canale 5 Lo show LUCIO! ha registrato un netto di 1.154.000 telespettatori, share 8,7%. Su Italia 1 Il film Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi ha ...

Ascolti Tv Sabato 24 Agosto - i programmi più visti di oggi : Teche al 15.9% - il film di Rai 2 meglio di Canale 5 : Ascolti Tv Sabato 24 Agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) TecheTechetè Luciano e le stelle (ore 20:30) – Rai 1 – 2.610 milioni e 15.9% L’uomo che non avrei dovuto amare – Rai 2 – 1.248 milioni e 7.6% Lucio! – Canale 5 – 1.154 milioni e 8.7% Ghosthunters – Gli Acchiappafantasmi 1a Tv Free – Italia 1 – 934 mila e 5.9% Una vita 1a Tv – Rete 4 – 833 mila e ...

Ascolti TV | Sabato 24 agosto 2019. Techetechetè 15.9% - Lucio 8.7%. La Notte della Taranta 6.5% : La Notte della Taranta: Stefano De Martino e Belen Rodriguez Nella serata di ieri, Sabato 24 agosto 2019, su Rai1 Techetechetè Superstar – Luciano e le Stelle ha conquistato 2.610.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la replica di Lucio! ha raccolto davanti al video 1.154.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Rai2 L’uomo che non avrei mai dovuto amare ha interessato 1.248.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su ...

Ascolti TV | Sabato 24 agosto 2019 : La Notte della Taranta: Stefano De Martino e Belen Rodriguez Nella serata di ieri, Sabato 24 agosto 2019, su Rai1 Techetechetè Superstar – Luciano e le Stelle ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la replica di Lucio! ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 L’uomo che non avrei mai dovuto amare ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Ghosthunters – Gli ...

Ascolti Tv Sabato 24 Agosto - i programmi più visti di oggi : Ascolti Tv Sabato 24 Agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Techetechetè Luciano e le stelle (ore 20:30) – Rai 1 – milioni e % Lucio! – Canale 5 – milioni e % L’uomo che non avrei dovuto amare – Rai 2 – milioni e % Hurricane – Il grido dell’innocenza (ore 20:30) – Rai 3 – mila e % Una vita 1a Tv – Rete 4 – mila e % Ghosthunters – Gli ...

Ascolti tv - dati Auditel venerdì 23 agosto : Grand Tour chiude e vince : Il viaggio di “Grand Tour” tra Sardegna e Veneto ha conquistato la prima serata del 23 agosto: sono stati 1 milione 842mila (12% di share) i telespettatori che hanno seguito il doppio appuntamento con la trasmissione di Lorella Cuccarini. In particolare la prima parte ha avuto un seguito di 2 milioni 51mila spettatori (12.16%), mentre la seconda di 1 milione 583mila (11.68%). Ascolti tv prime time La serata prevedeva anche su Canale ...

Ascolti Tv Venerdì 23 Agosto - l’ultima di Grand Tour (12%) - Immaturi – Il viaggio (10.4%) : Ascolti Tv Venerdì 23 Agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Grand Tour: Sardegna – Veneto (ultima puntata) – Rai 1 – 1.842 milioni e 12% Immaturi – Il viaggio – Canale 5 – 1.670 milioni e 10.4% Frammenti di Bugie – Rai 2 – 1.245 milioni e 7.6% Io sono leggenda – Italia 1 – 1.193 milioni e 7.2% Sole Cuore Amore – Rai 3 – 721 mila e 4.3% Gli spietati – Rete 4 – 647 mila e 4.6% X Factor il sogno – Tv8 – ...

Ascolti tv venerdì 23 agosto 2019 : Prime Time Su Rai 1 Grand Tour ha registrato .000 telespettatori, share%. Su Rai 2 Il film Frammenti di bugie ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Sole cuore e amore ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Immaturi - Il viaggio ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Io sono leggenda ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su ...