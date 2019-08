AS | James Rodriguez fuori al massimo tre settimane

Calciomercato 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

Ultim’ora - Zidane punta su James Rodriguez - la situazione : James Rodriguez ritrova una maglia da titolare con la maglia del Real, è stato scelto da Zinedine Zidane tra gli undici titolari che scenderanno in campo contro il Valladolid. Insieme a lui anche Bale, entrambi fino a poche settimane fa sembravano destinati a lasciare Madrid. situazione delicata in casa blanca, con diversi infortuni e squalifiche che hanno indotto Zidane a ripiegare sui due esuberi, uno di questo seguito fortemente dal ...

Caso Icardi - Bucchioni : “ADL ha fatto di tutto ma c’è un problema. Ora tutto su James Rodriguez e Llorente” : Caso Icardi: “ADL ha fatto di tutto ma c’è un problema. Ora tutto su James Rodriguez e Llorente”. È quanto scrive il collega Enzo Bucchioni nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com Caso Icardi: “ADL ha fatto di tutto ma c’è un problema. Ora tutto su James Rodriguez e Llorente”. È quanto scrive il collega Enzo Bucchioni nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, di cui vi proponiamo alcuni ...

James Rodriguez – Nessun cedimento da parte di Perez : La pista che porta James Rodriguez a Napoli si è raffreddata. Il Mattino riporta le ultime sulla trattativa per l’arrivo del colombiano. James Rodriguez – Stando alle parole del quotidiano napoletano, appare più lontana la possibilità che James possa tornare alle dipendenze di Carlo Ancelotti Pista fredda “Il Real Madrid per ora non cambia posizione, il Napoli si e` fatto avanti per la soluzione del prestito con diritto ...

James Rodriguez? Secondo Mendes l’affare si sbloccherà : Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli non avrebbe abbandonato l’idea James Rodriguez I quotidiano partenopeo scrive della trattativa, diventata ormai difficilissima, tra il Napoli e il real Madrid per portare James Rodriguez alle pendici del Vesuvio. l colombiano resta un obiettivo per il club di ADL e si aspettano sviluppi in casa Real Madrid. Zidane l’ha convocato -scrive Il Mattino- per il Celta Vigo solo ...

CorSport : James Rodriguez si allontana da Napoli : James Rodriguez “se queda”, James Rodriguez si allontana da Napoli, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, come avevamo anticipato anche noi. Nessuna certezza, ma una serie di coincidenze che fanno pensare che il colombiano sia rientrato a tutti gli effetti nel progetto Real, a meno che, non arrivi la tanto sospirata offerta da accontentare Florentino Perez. Del resto il miele sbocciato tra Zidane e James è solo ...

Real Madrid - i convocati di Zidane perla sfida al Celta Vigo : ci sono Bale e James Rodriguez : Ci sono anche il gallese Gareth Bale e il colombiano James Rodriguez nella lista dei convocati del Real Madrid per la sfida d’esordio in Liga di domani contro il Celta a Vigo. Il tecnico Zinedine Zidane ha dunque voluto puntare anche sulle qualità dei due giocatori che sembrano destinati a lasciare i ‘blancos’. La sCelta è dettata dall’infortunio subito dal neoacquisto Eden Hazard che potrebbe essere sostituito ...

Zidane in conferenza : “James Rodriguez? Sono contento e…” : Zinedine Zidane, allenatore del real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni su James Rodriguez alla vigilia della prima giornata della Liga. Il tecnico del Real Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia della prima gara della Liga. Zidane ha parlato anche di James Rodriguez, calciatore che interessa molto al Napoli: “È in forma, Sono contento di averlo in squadra e lui è contento. Conto su ...

Futuro James Rodriguez - il parere dei tifosi del Real è sorprendente : Da ormai diverse settimane il suo nome è accostato al Napoli. Un inserimento dell’Atletico aveva poi complicato le cose, ma gli stessi colchoneros si erano poi tirati fuori. Adesso, la situazione legata a James Rodriguez è in stand by. Continua la corte di Ancelotti, che lo ha già allenato, ma c’è da fare i conti con il Real Madrid, Florentino Perez e… i tifosi blancos. Sì, perché – sorprendentemente – è ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ James Rodriguez - gelo con il Real Madrid - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ultime notizie: Icardi rimane l'obiettivo numero uno per l'attacco degli azzurri, intanto è gelo tra James Rodriguez e il Real.

L’ex vicepresidente della Colombia : “patto di odio contro Zidane che maltratta James Rodriguez” : Monta la polemica in Colombia per il caso James Rodriguez. Come riportano numerosi media tra cui anche As, fanno discutere le affermazioni dell’ex vicepresidente Humberto de la Calle che ha proposto sui suoi social network di creare un “Patto nazionale” di odio contro l’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane per il trattamento che ha avuto nei confronti di James Rodriguez nel Real Madrid. Il tweet non è più in rete ...

James Rodriguez escluso dalla prima di campionato col Real? Il Napoli è ottimista : L’edizione odierna de Il Mattino fa sapere che James Rodriguez potrebbe rischiare l’esclusione dalla prima di campionato del Real Madrid. A conferma del gelo che è calato tra James e il Real Madrid, l’edizione odierna de Il Mattino rivela che il colombiano potrebbe essere escluso dalla prima di campionato in Spagna. Può approfittarne il Napoli, che resta ottimista. Il Napoli e il calciatore sono già d’accordo su ...

Calciomercato 11 agosto : Inter-Dzeko - si entra nel vivo. Napoli - mistero James Rodriguez. Juve - Sarri tiene Dybala : Calciomercato 11 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 11 luglio. INTER– Dopo Lukaku, l’Inter si prepara all’affondo per Dzeko. L’attaccante della Roma resta il primo obiettivo offensivo dopo l’ufficialità del centravanti belga. Tutto dipenderà dalla volontà della Roma. Napoli– James Rodriguez resta in stand-by. L’attaccante colombiano potrebbe vestire la maglia azzurra solamente di ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ James Rodriguez si può fare in prestito - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative degli azzurri: Lozano sarà partenopeo, cresce l'ottimismo per James Rodriguez.