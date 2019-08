Arezzo | donna trovata morta e legata al letto | ipotesi strangolamento Si indaga per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) È stataal, probabilmente strangolata. Così sarebbeunasudamericana, dall’apparente età di 60 anni,senza vita in un’abitazione ad. Secondo alcune fonti dell’Ansa si tratta di un caso di morte violenta e gli investigatori avrebbero avviato un’indagine per omicidio. Non emergono al momento elementi che possano attribuire la morte all’uso di un’arma da taglio o da fuoco. Smentita anche l’informazione iniziale secondo cui lasarebbe stataimpiccata. L’più accreditata è quindi quella dello. Il cadavere è stato trovato in un appartamento di uno stabile a due piani in via Andrea Della Robbia dove ci sono altri alloggi. In corso gli accertamenti della polizia che sta ispezionando le abitazioni vicine a quelle della. Secondo le informazioni fornite dal ...

