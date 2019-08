Arbitri e Var | anno nuovo vecchi errori | l’uso della tecnologia è sempre discrezionale

Serie A - Gravina a tutto campo : VAR - Arbitri - giovani italiani - squadre e inizio dei campionati : “E’ stato un inizio abbastanza in linea con quello che si poteva prevedere alla vigilia, un campionato che si presenta e si presenterà molto avvincente. Una giornata con tantissimi gol e alcuni errori che sono stati prontamente riconosciuti: questo credo sia l’aspetto negativo per quanto riguarda l’errore, ma anche l’aspetto positivo”. Così ai microfoni di Radio Anch’io il presidente della Figc, ...

Errori in campo e in sala Var - anche gli Arbitri pagano : un turno di stop per Massa e Valeri : Gli Errori in campo e in sala Var costano cari agli arbitri Massa e Valeri: i due direttori di gara non arbitreranno nella seconda giornata di campionato Fiorentina-Napoli era il big match della prima giornata di campionato, la sfida da non sbagliare non soltanto per i 22 giocatori in campo, ma anche per la squadra arbitrale. Il designatore Nicola Rizzoli si era affidato ad un team internazionale: Massa in campo, Valeri in sala Var, ...

Nicchi : Arbitri pronti per la nuova stagione - Var anche in Serie B : Nicchi: arbitri pronti per la nuova stagione, Var anche in Serie B. Squadra arbitrale della Serie A, capitanata da a Rizzoli, e Serie B da Morganti

Arbitri - via alla sperimentazione del VAR in Serie B : le parole di Nicchi - Balata - Ghirelli - Gravina e Rizzoli : Tradizionale conferenza stampa in vista dell’inizio del campionato per la classe arbitrale. Tante le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti sulle novità che ci aspettano e li aspettano. Queste le parole di Marcello Nicchi, presidente dell’AIA. “Siamo contenti di presentare ancora una volta la squadra arbitrale della Serie A, capitanata da Nicola Rizzoli, e quella di Serie B, guidata da Emidio Morganti. Stiamo lavorando ...

Arbitri - opinioni discordi sulla norma sui rigori : il VAR deve intervenire? E’ caos : Lo scorso 2 marzo la IFAB (International Football Association Board) ha modificato alcune regole di gioco del calcio. Oltre a falli di mano, sostituzioni e cartellini gialli per gli allenatori, una delle nuove norme è quella riguardante i calci di rigore. Non è ancora iniziato il campionato e in Italia è già polemica attorno agli Arbitri. Con la nuova regola, in caso di calcio di rigore ogni portiere sarà tenuto a posizionare un solo un ...

Aia - nasce il gruppo degli Arbitri effettivi VAR PRO [DETTAGLI] : nasce il gruppo degli arbitri effettivi VAR PRO, con funzioni di Video Assistant Referee, a disposizione della Commissione arbitri Nazionale per il campionato di Serie A, sulla base delle nuove norme di funzionamento degli organi tecnici approvate nella giornata di ieri dal Consiglio federale. Lo ha deciso il Comitato nazionale, riunito a Roma per deliberare anche le nomine necessarie a completare gli organici della dirigenza nazionale e ...

Arbitri - Rizzoli confermato designatore Serie A Var ottimo ausilio : Arbitri, Rizzoli confermato designatore Serie A."Il nostro obiettivo e' arbitrare bene. La tecnologia ci permette di rimediare a un errore evidente

Nicchi e Gravina presto gli Arbitri spiegheranno episodi Var : La nuova stagione degli arbitri è cominciata con la conferenza di presentazione degli organici tecnici 2019/2020 nella sede della Federcalcio

Gravina : “Spero che gli Arbitri commentino presto le immagini della Var” : Nel corso della conferenza stampa dell’Associazione italiana arbitri, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Auspico che le immagini della tecnologia Var possano essere commentate dai diretti protagonisti, coloro che hanno l’interpretazione autentica” La spiegazione degli episodi più controversi da parte degli arbitri potrà avvenire con la nascita della sala unica Var a ...

Gravina : «Con sala Var gli Arbitri potranno commentare gli episodi» : Gravina sala Var – Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato agli arbitri in occasione della conferenza stampa di presentazione dei nuovi organici 2019/2020 dell’Aia. Il presidente federale si è soffermato in particolare su alcuni nuovi aspetti che riguarderanno il Var con l’introduzione di una sala unica. «Nicchi è molto riservato su questo: per […] L'articolo Gravina: «Con sala Var gli arbitri potranno commentare ...

Arbitri Serie A - promossi e dismessi per la prossima stagione : Nicchi annuncia novità in sala VAR : Anche per gli Arbitri di Serie A inizierà ad agosto una nuova stagione. Come ogni anno ci sono direttori di gara promossi o dismessi per sopraggiunti limiti d’età. Antonio Giua di Olbia e Marco Piccinini di Forlì sono i due Arbitri promossi dalla Can B alla Can A per la stagione 2019/2020. dismessi invece Luca Banti di Livorno e Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo. Per quanto riguarda gli assistenti, promossi in Can A Baccini di ...