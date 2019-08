Antonio Misiani o Roberto Gualtieri nuovi ministri Pd dell' Economia La prova | ci

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Altro che idee o programmi. Come sempre, con gli inciucio, a farla da padrone sono le poltrone. Dato per superato il veto su Giuseppe Conte premier ("è nato un nuovo leader M5s", sottolineano fonti Pd), i Dem chiederebbero per loro un vicepremier unico e il sottosegretario alla presidenza del Consig

francesco201423 : RT @Musso___: #LeCorrieré : ??MEF : Antonio Misiani ??MSE : Paola de Micheli ??Giustizia : Andrea Orlando ??Interni : Emanuele Fiano ??Difesa :… - TerroneDoc : RT @Musso___: #LeCorrieré : ??MEF : Antonio Misiani ??MSE : Paola de Micheli ??Giustizia : Andrea Orlando ??Interni : Emanuele Fiano ??Difesa :… - Deiana_Luca9 : RT @Musso___: #LeCorrieré : ??MEF : Antonio Misiani ??MSE : Paola de Micheli ??Giustizia : Andrea Orlando ??Interni : Emanuele Fiano ??Difesa :… -