Anticipo Tfs statali | pagamento rinviato | cosa si rischia con crisi di governo

(Di lunedì 26 agosto 2019)TfssicondiSi parla ancora diTfs per i dipendentiche usciranno dal mondo del lavoro usufruendo di Quota 100. Nel decreto che contiene Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, infatti, si stabilisce anche che i dipendentiche vanno in pensione con la nuova misura di pensione anticipata, potranno ricevere una parte del Trattamento di fine servizio (fino a un importo di 45 mila euro) tramite prestito bancario con tasso al 2,5% circa. Chi invece non volesse optare per questa soluzione dovrà attendere le consuete tempistiche di erogazione del Tfr e Tfs, con la classica formula di rateizzazione per importi superiori a 50 mila e 100 mila euro.Tfsa rischio? Il Messaggero riferisce che il ministro Bongiorno aveva perfino richiamato i dirigenti del suo ministero per lavorare ...

